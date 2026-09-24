Ông Trump tiết lộ cảm nhận khi đón ông Tập Cận Bình tại sân bay

“Đó là một cuộc gặp ngắn rất tuyệt vời. Đó là một màn chào đón rất tuyệt và tôi nghĩ họ, những con người tuyệt vời, đánh giá cao điều đó. Hôm nay, chúng tôi đã có một ngày rất tốt. Chúng tôi đã có một số cuộc họp hiệu quả về nhiều vấn đề khác nhau. Tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nhưng chúng tôi đã có một số cuộc họp rất tốt,” Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới sáng 24/9 giờ Việt Nam sau khi trực tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Căn cứ Liên hợp Andrews.

Theo ông Trump, phái đoàn Trung Quốc đã “hạ cánh xuống nơi là bãi đáp đẹp nhất từng được xây dựng, vượt xa tất cả những nơi khác”. “Chúng tôi đã hoàn thành nó. Nó rất đẹp. Cảm giác khi bước xuống cũng rất tuyệt. Chúng tôi rất tự hào về điều đó,” người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi liệu xung đột Trung Đông có nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng hay không, ông Donald Trump trả lời: “Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi sẽ nói về vấn đề đó và nhiều chủ đề khác, nhưng vấn đề đó cũng đang tiến triển tốt”.

Về quốc yến vào tối 24/9 giờ địa phương, tức sáng 25/9 giờ Việt Nam, Tổng thống Trump cho biết Nhà Trắng có thể sẽ sớm công bố danh sách.

“Có thể nói là gần như tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Ai cũng muốn có mặt. Tôi có thể nói rằng sẽ có cả giới công nghệ, cả giới ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác nữa. Tôi nghĩ nếu xét theo mức độ nổi bật của các khách mời, thì đây có lẽ là một dàn khách mời hàng đầu. Tôi chỉ ước chúng tôi có thêm chỗ ngồi. Đó là vấn đề duy nhất,” người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/@SpoxCHN_MaoNing (tài khoản X của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning)

Trước đó, vào sáng 24/9 giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại Căn cứ Liên hợp Andrews, đón Chủ tịch Tập Cận Bình ngay khi nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống từ chuyên cơ.

Sau màn bắt tay chào đón, ông Trump và ông Tập đứng cạnh nhau trên đường băng trong lúc quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Lễ đón diễn ra với thảm đỏ trải dọc đường băng, hai bên là đội hình danh dự gồm 6 tiêm kích F-22 và 6 tiêm kích F-16. Hai oanh tạc cơ B-1 cũng thực hiện màn bay trình diễn trên không trong khuôn khổ lễ đón.

Theo Nhà Trắng, việc tổ chức một lễ đón như vậy tại căn cứ Andrews là “điều rất hiếm khi diễn ra”.

Video ông Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình tại sân bay. Video: Nhà Trắng

Ngày 24/9 giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump sẽ đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ tới Vườn Hồng để duyệt đội danh dự trước khi tiến hành hội đàm.

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại Phòng Đông của Nhà Trắng. Ông Trump và ông Tập sẽ có bài phát biểu khi bắt đầu quốc yến.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của nhiều khách mời, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và tài chính. Theo New York Post, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO SpaceX và Tesla Elon Musk cùng CEO OpenAI Sam Altman nằm trong số các lãnh đạo công nghệ có tên trong danh sách khách mời dự quốc yến ngày 24/9.

CEO NVIDIA Jensen Huang, CEO Google Sundar Pichai, nhà sáng lập Dell Technologies, ông Michael Dell, và CEO Citigroup Jane Fraser cũng được mời tham dự. Ông Tim Cook, người đã rời vị trí CEO Apple vào tháng trước, hiện là Chủ tịch điều hành (Executive Chair), cũng có tên trong danh sách khách mời.

Sang ngày 25/9, Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania Trump sẽ mời Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên dự tiệc trà tại Nhà Trắng. Sau đó, hai bên sẽ tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ ở Washington để tham quan các văn kiện lập quốc của Mỹ.

Kết thúc các hoạt động, ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên sẽ tới Căn cứ Liên hợp Andrews để rời Mỹ vào cùng ngày.