Tổng thống Mỹ dành nghi thức hiếm thấy đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trên thảm đỏ tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, ngày 23/9/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tối 23/9 (giờ địa phương) đã ra tận chân cầu thang máy bay tại Căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên trong chuyến thăm 3 ngày.

Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp trọng thể với thảm đỏ dài 100 feet (30 mét) trải dưới chân cầu thang máy bay, đội danh dự gồm 21 người bố trí hai bên thảm đỏ, màn bay qua của hai máy bay ném bom B-1, cùng nghi thức trình quốc kỳ, cử quốc ca hai nước trong tiếng đại bác.

Cách đón tiếp này phá vỡ nghi thức thông thường, đánh dấu lần đầu tiên trong 11 năm một tổng thống Mỹ đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Căn cứ Andrews, kể từ khi Tổng thống Barack Obama đón Giáo hoàng Francis vào năm 2015.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News khi Tổng thống Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ Andrews, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thông báo gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10/11 thêm 2 tháng, đến ngày 10/1/2027.

Theo ông Bessent, việc gia hạn sẽ cho các nhà lãnh đạo thêm thời gian để thảo luận về các vấn đề tại những cuộc gặp sắp tới ở Trung Quốc vào tháng 11 và Florida vào tháng 12 tới.

Quyết định của Tổng thống Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình khi máy bay chở ông vừa hạ cánh thay vì đón tại Nhà Trắng cho thấy Tổng thống Mỹ sẵn sàng đi xa đến mức nào để thể hiện sự trọng thị đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới thủ đô Mỹ trong hơn một thập kỷ.

Phát biểu bằng văn bản khi đến Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng hai cường quốc có thể tìm ra cách thức xây dựng quan hệ tốt đẹp trong kỷ nguyên mới.

Ông cho biết 2026 là một năm then chốt đối với sự phát triển của Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cho rằng hai nước cần hướng tới mục tiêu chung, thúc đẩy quan hệ ổn định với hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh có chừng mực, khác biệt có thể kiểm soát và cam kết hòa bình.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm: “Trung Quốc và Mỹ cần phải là đối tác, chứ không phải đối thủ của nhau.”

Ông nhắc lại trong chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5, hai bên đã nhất trí định hình quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược, qua đó định hướng cho quan hệ song phương trong tương lai.

Nghi lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay sẽ được tiếp nối vào ngày 24/9 bằng các nghi thức chính thức khác, trong đó có lễ đón tại Nhà Trắng và duyệt đội danh dự.

Giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra cùng ngày có thể mang lại các thỏa thuận nhằm giảm thuế quan trong những lĩnh vực cụ thể, hợp tác chống buôn bán ma túy và mở rộng đối thoại quân sự song phương.

Nghi thức bắn đại bác chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Căn cứ không quân Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hai nước cũng có thể nhất trí tăng cường trao đổi về trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà họ đang cạnh tranh gay gắt nhưng đồng thời nhận thức được những nguy cơ ngày càng gia tăng.

Theo kế hoạch, ngày 25/9, Chủ tịch Trung Quốc và Phu nhân sẽ trở lại Nhà Trắng để dùng trà riêng với Tổng thống Trump và Phu nhân trước khi cùng họ tham quan Cơ quan Lưu trữ quốc gia ở Washington.

Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo sẽ xem các tài liệu lịch sử nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước.

Dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ rời Mỹ vào cuối ngày 25/9./.