Bà Colette Kress có buổi phát biểu đầu tiên trước nhân viên Nvidia sau khi đảm nhận vị trí CEO tạm quyền. Ảnh: Nvidia.

Ngày 18/11, CEO tạm quyền Nvidia Colette Kress tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên đầu tiên kể từ khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo. Bà kêu gọi đội ngũ tập trung vào tương lai và đề cập kế hoạch tăng lương nhằm ổn định tình hình nội bộ.

“Hãy tiếp tục tiến lên”, bà Kress phát biểu tại cuộc họp. Thông điệp này xuất hiện trong bối cảnh Nvidia đang tìm người kế nhiệm ông Huang, người đã điều hành công ty suốt 33 năm.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara (Mỹ). Chương trình kéo dài khoảng một giờ, kết hợp tham dự trực tiếp và trực tuyến qua Microsoft Teams.

Bên cạnh bà Kress, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones và lãnh đạo mảng điện toán hiệu năng cao Ian Buck cũng có mặt. Một số lãnh đạo cấp cao khác tham gia phát biểu, gồm đồng sáng lập Chris Malachowsky, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật GPU Jonah Alben và Phó chủ tịch vận hành Debora Shoquist.

Theo CNBC, bà Kress mở đầu bằng lời kêu gọi nhân viên hướng về phía trước. Bà cũng đề cập việc tăng lương cho người lao động. Sau đó, ông Jones trình bày về quá trình tìm kiếm CEO mới.

Tuy nhiên, tương lai của Jensen Huang vẫn là vấn đề thu hút sự quan tâm trong nội bộ Nvidia. Một nhân viên tham dự cho biết nhiều đồng nghiệp mong muốn ông Huang trở lại.

Dù vậy, một nguồn tin khác nhận định phần lớn nhân viên đón nhận tích cực thông điệp từ ban lãnh đạo. Cuộc họp cũng giúp họ có thêm thông tin về định hướng điều hành công ty.

Trước đó, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 17/11, Chủ tịch Harvey Jones khẳng định hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của Jensen Huang và không có ý định bổ nhiệm ông trở lại vị trí CEO.

Phát biểu này trái ngược với mong muốn của ông Huang. Trong phát ngôn đầu tiên từ lúc rời vị trí, cựu CEO cho biết ông sẵn sàng trở lại điều hành Nvidia nếu hội đồng quản trị nhận thấy điều đó phù hợp với lợi ích của công ty.

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Nvidia có mặt tại buổi họp. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, các cuộc họp toàn thể sau báo cáo tài chính là hoạt động thường kỳ tại Nvidia. Trước đây, Jensen Huang thường trực tiếp giải đáp những câu hỏi do nhân viên gửi đến.

Tại cuộc họp lần này, bà Kress cũng điểm lại kết quả kinh doanh quý vừa qua và đánh giá đây là một quý tích cực.

Nvidia vừa công bố báo cáo tài chính vượt kỳ vọng của Phố Wall, bất chấp những biến động về nhân sự cấp cao. Trong giai đoạn chuyển giao, Nvidia phải duy trì hoạt động kinh doanh và ổn định đội ngũ nhân sự. Việc giữ chân nhân tài trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý khi công ty bước vào thời kỳ không còn Jensen Huang trực tiếp điều hành.