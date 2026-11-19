Nguồn cung tăng, thanh khoản giảm

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, 9 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận hơn 104.400 sản phẩm nhà ở mở bán mới, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn cung tăng tại nhiều địa phương, từ Hà Nội, TPHCM đến Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các đại dự án, khu đô thị tích hợp tiếp tục đóng góp đáng kể vào lượng hàng mở bán.

Tuy nhiên, trong khoảng 32.000 sản phẩm mở bán mới quý III, thị trường ghi nhận 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ khoảng 39%. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, lượng giao dịch sản phẩm mới trong quý chỉ bằng khoảng một nửa cùng kỳ năm 2025, còn tỷ lệ hấp thụ đã giảm 3 quý liên tiếp.

Riêng tại Hà Nội, CBRE ghi nhận hơn 3.900 căn hộ bán được trong quý III giảm 33% so với quý trước và 66% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất kể từ quý I-2024. Dữ liệu tháng 10 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy mức độ quan tâm đến chung cư giảm tại Hà Nội, Đà Nẵng và khu vực TPHCM cũ. Tại Hà Nội và TPHCM, các dự án mở bán mới phải cạnh tranh với lượng hàng còn lại từ những đợt mở bán trước và nguồn căn hộ trên thị trường thứ cấp.

Sức mua chậm lại trong khi mặt bằng giá vẫn cao. Trong quý III, giá bán bình quân căn hộ tại Hà Nội khoảng 79,3 triệu đồng/m², TPHCM khoảng 88,3 triệu đồng/m² và Đà Nẵng khoảng 68,9 triệu đồng/m². Giá thứ cấp đã có điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, trong khi giá sơ cấp ít thay đổi.

Khảo sát của DXS-FERI với gần 1.000 người có nhu cầu mua BĐS cho thấy pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư và giá bán là 3 tiêu chí được quan tâm nhiều nhất. Chỉ 24% người được hỏi có thể quyết định mua trong 1-2 tháng, còn 76% cần ít nhất 3 tháng để cân nhắc. Thời gian ra quyết định kéo dài khiến người bán khó thu hồi vốn nhanh, kể cả khi đã điều chỉnh giá.

Chi phí vốn định hình cuộc cạnh tranh

Theo DXS-FERI, lãi suất vay mua nhà ưu đãi trong 12 tháng đầu thường dao động 8,5-11,5%/năm và có thể tăng lên 13-15%/năm sau thời gian ưu đãi. Trong khi đó, lợi suất cho thuê căn hộ tại khu vực TPHCM cũ chỉ khoảng 3-4%/năm tính trên giá trị tài sản.

Với căn hộ có lợi suất cho thuê 3,5%/năm và khoản vay bằng 50% giá trị căn hộ với lãi suất 14%/năm, tiền thuê chỉ đủ trang trải một nửa tiền lãi, chưa kể chi phí vận hành, thời gian bỏ trống và nghĩa vụ trả nợ gốc.

Chênh lệch này gây sức ép lên nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, nhất là khi thời gian bán kéo dài. Theo các chuyên gia, thị trường chưa xuất hiện làn sóng bán tháo trên diện rộng, song sự phân hóa giữa nhóm có khả năng nắm giữ và nhóm cần bán để giảm áp lực trả nợ ngày càng rõ.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, nhận định năm 2027 sẽ tiếp tục là giai đoạn tái cân bằng. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có lợi thế vị trí hoặc chính sách bán hàng cạnh tranh sẽ có khả năng duy trì sức tiêu thụ. Lãi suất và thời điểm mở bán của các chủ đầu tư lớn là 2 biến số ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi.

Tại Hà Nội, CBRE dự báo nguồn cung căn hộ mở bán mới năm 2027 có thể đạt khoảng 35.000 căn, tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2026. Nguồn cung nhà ở gắn liền với đất có thể đạt khoảng 7.000 căn, cao hơn 2 năm trước, nhờ các khu đô thị vùng ven dự kiến tung sản phẩm.

Cạnh tranh vì thế có thể lan sang phân khúc thấp tầng. Ở những khu vực nguồn cung tăng nhanh hơn sức mua, chủ đầu tư có thể phải giãn tiến độ thanh toán, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và cạnh tranh nhiều hơn về giá, chất lượng, pháp lý và tiến độ bàn giao.

3 kịch bản cho năm 2027

Theo ông Nguyễn Văn Đính, triển vọng thị trường phụ thuộc vào hiệu quả thực thi pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh BĐS, tiến độ đầu tư hạ tầng, sức mua thực và điều kiện tín dụng.

Kịch bản thuận lợi: Vướng mắc pháp lý được tháo gỡ, hạ tầng cải thiện kết nối, thu nhập và nhu cầu ở thực tăng. Nguồn cung và giao dịch có thể phục hồi cân bằng hơn.

Kịch bản cơ sở: Thị trường tiếp tục phục hồi có chọn lọc. Sức tiêu thụ phân hóa theo địa bàn và phân khúc, với lợi thế nghiêng về các dự án có pháp lý rõ ràng, giá phù hợp và tiến độ triển khai bảo đảm.

Kịch bản kém thuận lợi: Nguồn cung giá cao tăng nhanh, chi phí vốn duy trì ở mức cao, trong khi hạ tầng chậm tạo thêm việc làm và nhu cầu nhà ở tại các khu vực phát triển mới. Thanh khoản yếu có thể kéo dài.