Giá cà phê trong nước tạm chững lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, sức ép vẫn còn lớn khi Robusta London tiếp tục đi xuống trong phiên vừa kết thúc, còn vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn lượng hàng ra thị trường tăng mạnh.

Hình minh họa.

Giá cà phê 19/11/2026: Trong nước giảm mạnh, London vẫn chịu áp lực

Giá cà phê hôm nay 19/11/2026 tại Tây Nguyên được tham chiếu ở mức 76.500 - 77.200 đồng/kg sau phiên giảm mạnh, trong khi Robusta London tiếp tục suy yếu.

Giá cà phê trong nước giữ vùng 74.200 - 75.000 đồng/kg

Sáng 20/11, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên chưa ghi nhận thay đổi mới so với phiên trước.

Đắk Lắk giữ mức 74.800 đồng/kg. Gia Lai cũng được thu mua ở 74.800 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất, 74.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá đứng ở 75.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Mức trung bình tham khảo khoảng 74.900 đồng/kg.

Dù giá chưa giảm thêm trong sáng nay, mặt bằng hiện tại đã thấp hơn rất nhiều so với một tháng trước. Riêng tại Đắk Lắk, giá từ vùng 93.800 đồng/kg cuối tháng 10 đã lùi về 74.800 đồng/kg, giảm khoảng 20%.

Robusta London xuống dưới 3.000 USD/tấn

Phiên giao dịch kết thúc rạng sáng 20/11 tiếp tục gây sức ép lên thị trường Robusta.

Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 41 USD, tương đương 1,36%, xuống 2.978 USD/tấn. Đây là kỳ hạn đang có thanh khoản lớn và được dùng làm mức tham chiếu chính.

Kỳ hạn tháng 3/2027 giảm 47 USD xuống 2.941 USD/tấn, trong khi tháng 5/2027 giảm 48 USD còn 2.926 USD/tấn.

Việc kỳ hạn chính mất mốc 3.000 USD/tấn cho thấy Robusta vẫn đang chịu áp lực bán khá rõ.

Trên sàn New York, Arabica có diễn biến tích cực hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 1,10 US cent/lb lên 282,05 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 0,55 cent lên 276 US cent/lb. Trong khi đó, các kỳ hạn xa hơn có sự phân hóa, cho thấy Arabica chưa chịu sức ép mạnh như Robusta.

Giá trong nước đứng trước sức ép mới

Việc giá cà phê trong nước tạm đi ngang sau chuỗi giảm là tín hiệu cho thấy thị trường đang tìm lại điểm cân bằng. Tuy nhiên, Robusta London giảm xuống dưới 3.000 USD/tấn khiến khả năng phục hồi nhanh chưa rõ ràng.

Cùng lúc, hoạt động thu hoạch tại Tây Nguyên đang ở cao điểm. Lượng cà phê mới đưa ra thị trường tăng lên có thể tiếp tục gây sức ép lên giá thu mua.

Ở chiều ngược lại, mức giá đã giảm khá sâu chỉ trong một tháng. Nếu người trồng hạn chế bán hàng khi giá xuống thấp, nguồn cung thực tế ra thị trường có thể chậm lại.

Trong ngắn hạn, vùng 74.000 - 75.000 đồng/kg là khoảng giá đáng chú ý. Diễn biến của Robusta quanh mốc 3.000 USD/tấn sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh tới tâm lý thu mua trong nước.