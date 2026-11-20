Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, hiện ở mức 103,93.

Biểu đồ biến động chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Market Watch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nối dài đà tăng gần đây, trong bối cảnh tâm lý thị trường suy yếu và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô lớn của Anthropic không đủ sức khơi lại sự hào hứng đang giảm sút của giới đầu tư đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng gần đây của đồng USD, bắt đầu từ ngày 10-11, khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tiếp tục được củng cố trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi các đồng tiền có mức độ rủi ro cao hơn đồng loạt suy yếu.

Ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng thị trường tại Corpay, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến tình trạng các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm thanh khoản bằng đồng USD, trong khi toàn bộ nhóm thị trường mới nổi chịu áp lực bán tháo mạnh do các điều kiện tài chính toàn cầu ngày càng thắt chặt”.

Ông Schamotta cho biết thêm: “Trong bối cảnh niềm tin vào lĩnh vực công nghệ Mỹ có dấu hiệu suy giảm, còn kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed ngày càng nghiêng theo hướng thắt chặt, áp lực đang gia tăng đối với những đồng tiền dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ hoạt động đầu tư vào AI chững lại, đồng thời phụ thuộc nhiều vào các giao dịch hưởng chênh lệch lãi suất”.

Ngày 18-11, Thống đốc Fed Christopher Waller kêu gọi Ngân hàng Trung ương có phản ứng quyết liệt hơn trước áp lực lạm phát. Trong khi đó, biên bản cuộc họp chính sách ngày 27 và 28-10 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại rằng việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ có thể trở nên cần thiết.

Tuy nhiên, một số chiến lược gia tỏ ra hoài nghi về khả năng đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nếu không xuất hiện thêm những yếu tố hỗ trợ mới.

Ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng về tiền tệ tại Scotiabank, nhận định: “Những nhà đầu tư đặt cược vào đà tăng của đồng USD sẽ cần có niềm tin mạnh mẽ hơn hoặc những thông tin tích cực hơn để thúc đẩy đồng tiền này tăng giá trong ngắn hạn”.

Đồng USD tăng 0,2% so với đồng yên Nhật Bản, lên mức 159,615 yên/USD, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp.

Các nhà phân tích nhận định, nếu làn sóng bán tháo các tài sản liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng, đồng yên có thể được hỗ trợ nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn và dòng vốn hồi hương. Tuy nhiên, tác động này có thể thể hiện rõ hơn khi so sánh đồng yên với các đồng tiền khác, thay vì với đồng USD.

Đồng đô la Australia (AUD), vốn nhạy cảm với những biến động của thị trường và tâm lý ưa thích rủi ro, giảm 0,7% trong phiên giao dịch cùng ngày. Số liệu cho thấy việc làm tại Australia giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Diễn biến này càng củng cố nhận định rằng chu kỳ tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) có thể đã kết thúc.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm giá sau khi chạm mức cao nhất trong 20 tháng so với đồng EUR, đồng thời giảm 0,4% so với đồng USD, khi giới đầu tư có xu hướng chuyển dòng vốn sang đồng bạc xanh, tài sản được xem là nơi trú ẩn an toàn.

Đồng USD nối dài đà tăng khi tâm lý né tránh rủi ro gia tăng. Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (20-11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.646 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra hiện ở mức 25.500 đồng - 26.878 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức 26.373 đồng - 29.551 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: