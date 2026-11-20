ĐBP - Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có những chuyển biến tích cực, với sự đóng góp ngày càng rõ nét của lĩnh vực năng lượng, chế biến, chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng. Cùng với duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất hiện có, tỉnh tập trung thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo không gian phát triển mới.

Công nhân Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên kiểm tra vận hành hệ thống sản xuất.

Trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp của các dự án, cơ sở sản xuất mới được đưa vào hoạt động, trong đó có Nhà máy Chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm, góp phần bổ sung năng lực chế biến và gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn. Năng lượng tiếp tục là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh. Hiện nay, Điện Biên có 23 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp máy 326,8MW, vận hành ổn định. Sản lượng điện ước đạt 840,69 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm đạt 288,79 triệu kWh. Hiện nay tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 4 dự án thủy điện đang thi công, tổng công suất 51MW và các dự án lưới điện. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 7 dự án nguồn điện, tổng công suất 816,8MW, tổng vốn đầu tư trên 22.790 tỷ đồng.

Bên cạnh năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng được xác định là những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Theo chương trình hành động phát triển công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Điện Biên ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và từng bước mở rộng cung ứng cho các địa phương lân cận. Đối với sản xuất vật liệu xây dựng, tỉnh định hướng khai thác hợp lý tài nguyên, phát huy nguồn lao động tại chỗ, gắn hiệu quả kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên và giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch. Nhà máy Xi măng Điện Biên tiếp tục được xác định là cơ sở sản xuất quan trọng, phát huy tối đa công suất. Cùng với đó là khuyến khích phát triển các vật liệu mới, sản phẩm tấm lợp và những mặt hàng phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Một bước chuyển đáng chú ý là tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cho hai dự án khu, cụm công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Thanh An có diện tích 104,6ha tại xã Thanh An. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 841,2 tỷ đồng, do Liên danh Công ty Cổ phần Hòa Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hiếu Phát và Công ty TNHH An Thịnh Cường Foods thực hiện.

Theo định hướng, Khu công nghiệp Thanh An được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên các ngành sản xuất sạch, gia công, chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Ngoài diện tích phục vụ sản xuất, dự án bố trí 2,1ha làm khu lưu trú công nhân, cung cấp dịch vụ kho xưởng và hạ tầng bảo vệ môi trường. Dự kiến dự án khởi công trong quý I/2027, phấn đấu đưa 20ha đầu tiên vào khai thác từ đầu năm 2028. Để chuẩn bị cho dự án, xã Thanh An tập trung rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất đai, dân cư và tài sản trong phạm vi quy hoạch; xác định nhu cầu, vị trí tái định cư, thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động người dân được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm điều kiện bàn giao mặt bằng và hạn chế những vướng mắc có thể ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 tại thôn Yên Trường, xã Thanh Yên đã được phê duyệt với quy mô 30ha, tổng vốn đầu tư hơn 268 tỷ đồng, do Công ty TNHH Duyên Hùng làm chủ đầu tư hạ tầng. Dự án định hướng thu hút các ngành dệt may, bao bì, cơ khí và chế biến nông - lâm sản; dự kiến hoàn thiện thủ tục pháp lý, mặt bằng để khởi công trong giai đoạn 2026 - 2027. Do phần lớn diện tích dự án là đất ruộng trồng rau màu của người dân; sau khi thu hoạch vụ thu đông, diện tích này sẽ được bàn giao để triển khai xây dựng hạ tầng.

Theo Sở Công Thương, lợi thế của tỉnh nằm ở quỹ đất, nguồn lao động dồi dào và vùng nguyên liệu nông sản quy mô lớn, đặc biệt với diện tích cây cà phê, mắc ca. Đây là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến ngay tại địa phương, rút ngắn khoảng cách vận chuyển nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm. Giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh quy hoạch 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 346ha, đồng thời xác định các cụm công nghiệp tiềm năng khác với diện tích 153,58ha. Sở Công Thương phối hợp với các xã, phường rà soát, đề xuất quy hoạch, ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nông sản, công nghiệp nhẹ và những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Với những định hướng và giải pháp đang triển khai, Điện Biên từng bước tạo dựng nền tảng để công nghiệp phát triển theo hướng đa dạng và có chiều sâu. Qua đó, nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp; mở rộng việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.