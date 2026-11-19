CEO Jensen Huang với vợ Lori, cùng con trai Spencer, con gái Madison. Ảnh: The Information

Khi thông tin Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang bất ngờ từ chức giữa tâm bão bê bối đời tư làm chao đảo thị trường công nghệ, một hồ sơ pháp lý khác lặng lẽ lộ diện trên cổng thông tin của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC - Securities and Exchange Commission) lại thu hút sự chú ý không kém.

Tài liệu này tiết lộ vợ chồng ông Jensen Huang và bà Lori Huang đã hoàn tất việc chuyển giao 58.962.602 cổ phiếu Nvidia vào quỹ tín thác gia đình Huang Irrevocable Remainder Trust vào ngày 18/3/2026.

Tờ Times of India cho biết, tại thời điểm thực hiện giao dịch với thị giá cổ phiếu Nvidia đạt 181,93 USD, khối tài sản chuyển giao này có giá trị lên tới khoảng 10,7 tỷ USD, hoặc hơn 10,5 tỷ USD nếu tính theo các mức giá tham chiếu trước đó.

Tạp chí tài chính Barron's dẫn nhận định của các chuyên gia tư vấn gia sản mô tả đây là một trong những thương vụ chuyển giao tài sản ấn tượng nhất mà giới hoạch định di sản từng chứng kiến.

Đáng chú ý, giao dịch diễn ra đúng tám tháng trước ngày 12/11/2026, thời điểm ông Huang rời chiếc ghế lãnh đạo sau 33 năm gắn bó và chứng kiến cổ phiếu tập đoàn bốc hơi hơn 30% giá trị so với đỉnh tháng 10.

Thực tế này cho thấy việc tách bạch tài sản cá nhân thông qua các công cụ ủy thác dài hạn giúp giới siêu giàu bảo toàn khối di sản trước các biến cố bất ngờ của doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, đằng sau con số hơn 10,5 tỷ USD không phải là một động thái bán tháo nội gián để chạy trốn rủi ro, mà là điểm kết thúc được lập trình sẵn từ đúng 10 năm trước.

Cấu trúc pháp lý của Thung lũng Silicon

Theo thông tin tờ Times of India trích dẫn từ hồ sơ nộp lên SEC, gần 59 triệu cổ phiếu nói trên không được bán ra thị trường mở để thu tiền mặt mà được chuyển dưới dạng quà tặng không thu phí từ hai quỹ tín thác là The Jen-Hsun Huang 2016 Annuity Trust II Agreement và The Lori Lynn Huang 2016 Annuity Trust II Agreement.

Trang tin tài chính LiveMint ghi nhận mỗi quỹ đã chuyển chính xác 29.481.301 cổ phiếu sang quỹ nhận cuối cùng sau khi kết thúc kỳ hạn 10 năm, đưa số dư của hai quỹ ban đầu về mức không.

Cả hai thực thể này đều hoạt động theo mô hình quỹ tín thác niên kim do người lập giữ lại (GRAT - Grantor-Retained Annuity Trust), một công cụ hoạch định di sản phổ biến của giới tỷ phú công nghệ Mỹ.

Nền tảng dữ liệu tài chính BigGo Finance cho biết, vào tháng 3/2016, thời điểm Nvidia vẫn chưa bước vào kỷ nguyên bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), vợ chồng ông Huang đã thành lập bốn quỹ tín thác gồm hai quỹ kỳ hạn bốn năm và hai quỹ kỳ hạn 10 năm với tổng số vốn cổ phiếu ban đầu chỉ khoảng 51 triệu USD.

Cơ chế vận hành của loại quỹ này cho phép người sáng lập đưa tài sản vào quỹ trong một khoảng thời gian cố định và nhận lại các khoản thanh toán niên kim hàng năm bằng chính giá trị gốc ban đầu cộng với một mức lãi suất tối thiểu do Sở Thuế vụ Mỹ (IRS - Internal Revenue Service) quy định.

Báo cáo của LiveMint dựa trên hồ sơ SEC chỉ ra rằng mỗi quỹ trong số hai quỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã chuyển riêng 30.884 cổ phiếu về quỹ tín thác sinh hoạt của vợ chồng ông Huang để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán niên kim này.

Ông Jensen Huang và vợ, bà Lori Huang. Ảnh: AFP

Cỗ máy miễn thuế thừa kế 40%

Điểm cốt lõi biến cấu trúc này thành một cỗ máy tối ưu thuế nằm ở cách thiết kế phần giá trị quà tặng chịu thuế ngay từ ngày đầu thành lập.

Theo phân tích của BigGo Finance, bằng việc thiết lập một quỹ tín thác niên kim triệt tiêu thuế (zeroed-out GRAT), giá trị chịu thuế của món quà tại thời điểm năm 2016 được ép xuống mức gần như bằng không, giúp vợ chồng ông Huang không phải tiêu tốn hạn mức miễn thuế quà tặng và di sản liên bang.

Tạp chí Barron's giải thích toàn bộ phần giá trị tăng thêm của cổ phiếu vượt qua mức lãi suất chuẩn của cơ quan thuế trong suốt một thập kỷ sẽ tự động chảy sang cho người thụ hưởng là hai người con của ông bà mà không phải chịu thuế bất động sản và quà tặng liên bang Mỹ, vốn có mức thuế suất tối đa lên tới 40%.

Nếu cổ phiếu đi ngang hoặc giảm giá, toàn bộ tài sản đơn giản là quay trở lại tay người lập quỹ mà không phát sinh thiệt hại về thuế.

Lịch sử tăng trưởng thần tốc của Nvidia đã biến canh bạc tài chính từ năm 2016 thành một hiện tượng hiếm có. Theo tổng hợp dữ liệu hồ sơ từ BigGo Finance, giá trị nắm giữ của các quỹ tín thác kỳ hạn 10 năm này đã vượt mốc 190 triệu USD vào tháng 5/2017, chạm ngưỡng 1 tỷ USD vào năm 2021, đạt khoảng 2,29 tỷ USD vào tháng 6/2023 và bùng nổ lên hơn 10,5 tỷ USD khi đáo hạn vào tháng 3/2026.

Nhận định trên tạp chí Barron's, luật sư chuyên về tín thác và di sản Joshua Caswell cho rằng thương vụ này phản ánh niềm tin tuyệt đối của nhà sáng lập vào tương lai bản thân và doanh nghiệp, ngay cả khi ông không thể biết trước thời điểm bùng nổ thanh khoản sẽ diễn ra vào lúc nào.

Sức ép từ biến động thị trường

Theo số liệu từ LiveMint, sau khi tiếp nhận gần 59 triệu cổ phiếu từ hai quỹ đáo hạn, tổng lượng cổ phần của Nvidia nằm trong quỹ tín thác gia đình Huang Irrevocable Remainder Trust đã nâng lên mức 109.040.602 cổ phiếu, trong đó ông Jensen Huang vẫn giữ vai trò là một người được ủy thác quản lý.

Ngoài khối tài sản đã chuyển giao cho thế hệ sau, tờ The New York Times thống kê cựu CEO 63 tuổi hiện vẫn trực tiếp và gián tiếp nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần tại Nvidia, tương đương giá trị từ 130 tỷ đến 150 tỷ USD, tiếp tục giữ vững vị thế cổ đông cá nhân lớn nhất tại hãng chip này.

Dù cấu trúc quỹ tín thác đã giúp gia đình ông Huang tiết kiệm hàng tỷ USD tiền thuế thừa kế, giá trị thực tế của khối gia sản khổng lồ này vẫn gắn chặt với sức khỏe của cổ phiếu Nvidia trên sàn chứng khoán.

Nền tảng BigGo Finance thống kê chỉ trong tuần lễ sau khi ông Huang từ chức vào giữa tháng 11/2026, mã cổ phiếu này đã sụt giảm 12,7%, thổi bay hơn 570 tỷ USD vốn hóa thị trường và kéo theo ít nhất 13 chuyên gia phân tích Phố Wall hạ bậc khuyến nghị mua.

Cú lao dốc hơn 30% tính từ đỉnh tháng 10 không chỉ làm thu hẹp hàng tỷ USD giá trị sổ sách của quỹ tín thác gia đình nhà Huang mà còn đặt ban điều hành mới vào thế khó.

Tờ Times of India đưa tin, ngay cả khi tuyên bố sẵn sàng quay trở lại vị trí điều hành, ông Huang vẫn vấp phải sự từ chối dứt khoát từ hội đồng quản trị do Giám đốc điều hành tạm quyền Colette Kress đại diện.

Bài 2: Thế hệ kế cận nhà Huang và cú sốc thượng tầng Nvidia

Đằng sau khối tài sản hơn 10,5 tỷ USD vừa được hợp thức hóa chuyển giao là câu chuyện về hai người con Madison và Spencer Huang, những nhân sự đang trực tiếp nắm giữ các vị trí quản lý ngay trong lòng Nvidia. Bài tiếp theo sẽ bóc tách hành trình dấn thân của thế hệ thứ hai nhà Huang đối lập với bài toán giữ chân nhân tài và khủng hoảng niềm tin mà ban lãnh đạo tập đoàn phải đối mặt sau khi nhà sáng lập rời đi.