Theo New York Times, các nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên Nvidia cho biết Madison Huang, giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm, khiến hơn 12 lãnh đạo chủ chốt rời công ty. Cô bị mô tả là người đòi hỏi cao, thường xuyên chỉ trích gay gắt và lớn tiếng với nhân viên, cấp trên cũng như anh trai Spencer trong các cuộc họp và sự kiện.

Hai nguồn tin kể lại rằng một phó chủ tịch thuộc bộ phận tiếp thị phải rời cuộc gọi sớm sau khi Madison quát mắng khiến người này lên cơn hoảng loạn hồi năm ngoái. Theo WSJ, cô còn dùng lời lẽ miệt thị đồng nghiệp, gọi những người hay quên là "cá vàng" và một số người khác là "mặt đơ".

Madison Huang tham dự Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết nhân viên cấp cao thường không dám phản đối Madison vì vị thế của cha cô. Giáo sư David Yoffie thuộc Trường Kinh doanh Harvard bình luận trên New York Times: "Chủ nghĩa gia đình trị hầu như luôn là một ý tưởng tồi".

Jensen Huang, 63 tuổi, bị cho là từng dung túng cách hành xử của con gái. Một số người trong công ty nói ông dọa sẽ để Madison nổi giận với những nhân viên khiến ông không hài lòng, đồng thời nhắc họ nên dè chừng cô. Madison từng đảm nhiệm vai trò gần như chánh văn phòng của cha, có ảnh hưởng đến nhiều hoạt động truyền thông và hình ảnh cá nhân ông.

Theo các nguồn tin, Madison đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hình tượng người nổi tiếng cho cha. Khi cô gia nhập Nvidia năm 2020, công ty bắt đầu quảng bá ảnh đại diện hoạt hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Jensen, được nhân viên gọi là "Toy Jensen".

Madison được cho là ủng hộ nhân vật này và thúc đẩy bộ phận truyền thông sử dụng thường xuyên hơn. Nvidia sau đó sản xuất huy hiệu, trình chiếu phiên bản ảnh ba chiều tại các sự kiện và bán áo len in hình nhân vật với giá 178 USD. Hình đại diện cũng xuất hiện trong video chào đón nhân viên mới và một đoạn phim dài bốn phút tại bài phát biểu của Jensen ở hội nghị nhà phát triển Nvidia hồi tháng 3.

Tuy nhiên, một số nhân viên cảm thấy không thoải mái, lo ngại hình ảnh này khiến công ty trông giống một giáo phái. Nvidia ngừng sử dụng "Toy Jensen" trong các tài liệu tiếp thị từ tuần trước, sau khi những bê bối đời tư của vị CEO làm gia tăng sức ép đối với tập đoàn.

Một sự việc đáng chú ý xảy ra trước thềm hội nghị tại New Delhi (Ấn Độ) vào tháng 2/2026. Jensen Huang ban đầu dự kiến tham dự nhưng sau đó rút khỏi sự kiện và cử Jay Puri, một lãnh đạo lâu năm của Nvidia, thay mặt mình.

Trong quá trình chuẩn bị, Madison được cho là không hài lòng với cách tổ chức và đã công khai chỉ trích những người phụ trách, trong đó có Jay Puri, trong một cuộc gọi với các nhân viên liên quan. Theo những người nắm rõ sự việc, cuộc trao đổi trở nên căng thẳng đến mức Puri phải yêu cầu Madison ngừng lớn tiếng để ông có thể giải thích và trả lời các câu hỏi.

Sau đó chưa đầy 6 tháng, Jay Puri rời Nvidia. Tuy nhiên, không có thông tin xác nhận sự việc giữa hai người có liên quan đến quyết định rời công ty của vị lãnh đạo này.

Một trường hợp khác liên quan đến Ian Buck, Phó chủ tịch Nvidia, người có đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển CUDA - nền tảng phần mềm cốt lõi của tập đoàn.

Trước một sự kiện dành cho các nhà phát triển vào tháng 3/2026, Madison được cho là đã chỉ trích Buck trước nhóm truyền thông về cách ông chuẩn bị và trình bày tài liệu cho báo chí.

Những bất đồng trong cách làm việc với Madison khiến một số lãnh đạo cấp cao gặp khó khăn khi phối hợp với cô. Hơn 10 lãnh đạo cấp cao được cho là đã rời Nvidia trong vòng 3 năm qua vì không muốn tiếp tục làm việc trong môi trường chịu ảnh hưởng của Madison.

Trước những vấn đề này, bộ phận nhân sự Nvidia từng tổ chức các buổi hướng dẫn kỹ năng quản lý hằng tuần cho Madison trong nhiều tháng, nhằm cải thiện cách điều hành và phối hợp với đồng nghiệp.

Vai trò của Madison Huang càng được chú ý khi Nvidia bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực. Sau khi Jensen Huang rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị từ ngày 12/11/2026, Colette Kress, Giám đốc tài chính (CFO), được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ngoài Madison, một số thành viên khác trong gia đình Jensen Huang cũng đang làm việc tại Nvidia. Con trai ông, Spencer Huang, giữ chức Giám đốc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực robot, trong khi con rể Nico Caprez đảm nhiệm công việc liên quan đến kinh doanh hạ tầng AI.

Trong hơn 30 năm lãnh đạo, Jensen Huang đã xây dựng mô hình điều hành mang đậm dấu ấn cá nhân, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động từ định hướng công nghệ đến chiến lược kinh doanh. Vì vậy, quá trình chuyển giao không chỉ đơn thuần là thay đổi người đứng đầu mà còn đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định trong bộ máy quản trị.

Đối với Colette Kress, thách thức lúc này là vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, vừa xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, trong đó quyền hạn của các thành viên gia đình nhà sáng lập được xác định rõ ràng.