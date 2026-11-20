Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong quý III/2026 đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 64% so với quý II và tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, các sản phẩm chế biến từ dừa đạt kim ngạch 108 triệu USD, chiếm 3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 5% so với quý II và tăng 20% so với quý III/2025.

Với dư địa phát triển còn lớn, tỉnh Vĩnh Long, vốn được mệnh danh là "thủ phủ dừa" cả nước đã đặt ra mục tiêu xuất khẩu đầy tham vọng sau 4 năm cho loại trái này.

Chiếm hơn một nửa diện tích dừa cả nước

Chia sẻ tại họp báo Hội thảo Quốc tế ngành dừa CocoNext 2026 do UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì, CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) đồng tổ chức mới đây, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau sáp nhập, Vĩnh Long có hơn 120.000 ha dừa, chiếm gần 60% diện tích dừa cả nước. Đây được xem là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển ngành hàng này thành một trong những trụ cột của kinh tế nông nghiệp.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BTC.

Trong năm 2025, giá trị xuất khẩu ngành dừa đạt khoảng 600 triệu USD. Trên cơ sở tiềm năng vùng nguyên liệu và sự tham gia của các doanh nghiệp, tỉnh cùng các đơn vị liên quan đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu ngành dừa lên 1 tỷ USD vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương định hướng tổ chức lại vùng trồng theo mục đích sản xuất, phân biệt giữa khu vực trồng dừa lấy nước và khu vực trồng dừa lấy trái phục vụ chế biến sâu. Song song đó, tỉnh sẽ mở rộng những vùng có tiềm năng phát triển cây dừa, từng bước chuyển đổi các diện tích cây trồng không còn mang lại giá trị kinh tế cao.

Việc cơ cấu lại những vườn dừa đã lão hóa, thay thế các giống có chất lượng chưa cao cũng được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện nhằm nâng chất lượng vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Liên quan đến khía cạnh đầu tư, tỉnh cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp lớn tham gia phát triển ngành dừa, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến sâu. Ông Quang nói thêm địa phương dự kiến cấp chủ trương đầu tư cho dự án nhà máy chế biến sâu, qua đó gắn kết các khâu từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, Vĩnh Long đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ vùng dừa với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện, Betrimex đang chuẩn bị một dự án khoảng 1.700 tỷ đồng và một số doanh nghiệp khác cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh dừa tại địa phương.

Theo ông Quang, việc các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư là tín hiệu tích cực, cho thấy họ nhìn thấy hiệu quả và tiềm năng phát triển của ngành dừa Vĩnh Long.

Bước ngoặt của ngành dừa sau 5 năm

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Betrimex, đánh giá trong khoảng 5 năm trở lại đây, hoạt động tổ chức sản xuất, thu mua và chế biến ngành dừa đã có những thay đổi đáng kể. Nếu trước đây, ngành hàng này chủ yếu được biết đến với các sản phẩm như cơm dừa sấy khô và thường xuyên đối mặt với tình trạng được mùa mất giá, thậm chí mất trắng, thì hiện nay chuỗi sản phẩm từ dừa đã được mở rộng hơn.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Betrimex. Ảnh: BTC.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như kẹo dừa, bánh tráng, dầu dừa, ngành dừa còn phát triển thêm nhiều sản phẩm chế biến và các mặt hàng có giá trị gia tăng. Quy mô kinh tế của các sản phẩm này cũng có sự thay đổi lớn so với trước đây.

Bà My cho biết giá trị của cây dừa đã tăng trưởng hơn 60% trong 5 năm qua. Số lượng nhà máy chế biến dừa và các sản phẩm từ dừa tại Vĩnh Long cũng tăng trưởng đột biến, qua đó cho thấy sự chuyển biến trong định hướng thu hút đầu tư và phát triển chế biến sâu của địa phương.

Đáng chú ý, trái dừa tươi Việt Nam đang trở thành mặt hàng được quan tâm tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, để những chuyển biến này mang lại lợi ích lâu dài cho người trồng dừa, bà cho rằng cần giải quyết bài toán đầu ra, chất lượng vùng nguyên liệu cùng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Bà chia sẻ đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người trồng dừa, bao gồm việc bình ổn giá thu mua nguyên liệu, tạo điều kiện cạnh tranh trong hoạt động thu mua để nông dân không phải bán đổ bán tháo hoặc phụ thuộc vào thương lái.

Doanh nghiệp cũng mở rộng các hình thức hợp đồng cung ứng ngắn hạn và dài hạn để người dân lựa chọn. Khi có đầu ra ổn định thông qua hợp đồng, nông dân có thể chủ động hơn trong hoạt động sản xuất và ứng phó với những biến động bất lợi, bao gồm biến đổi khí hậu.

Một giải pháp khác được doanh nghiệp nhấn mạnh là hỗ trợ tài chính cho người trồng dừa. Đơn vị cho biết đã làm việc với các tổ chức tài chính tại châu Âu, Mỹ để triển khai tài chính chuỗi cung ứng thông qua BIDV và MB, đưa nguồn vốn đến từng hộ nông dân. Qua đó, người dân có thể tiếp cận nguồn tài chính kịp thời, giảm áp lực khi giao dịch nguyên liệu gặp khó khăn.

Giải bài toán "được mùa mất giá"

Dù có lợi thế lớn về diện tích và sản lượng, ngành dừa vẫn đối mặt với tình trạng biến động giá, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân. Thực tế trong một năm trở lại đây, giá dừa đã giảm xuống còn 70.000-80.000 đồng/chục quả. Thậm chí có thời điểm, mặt hàng này tại một số khu vực có chất lượng thấp giảm xuống dưới 20.000 đồng/chục quả.

Trước thực tế này, ông Trí Quang cho rằng giải pháp quan trọng nằm ở việc tăng cường liên kết giữa người trồng dừa, hợp tác xã và doanh nghiệp, hạn chế các khâu trung gian trong quá trình thu mua.

Trong trường hợp nông dân tham gia hợp tác xã và ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp, đầu ra sẽ được bảo đảm tốt hơn, hoạt động thu mua diễn ra đều đặn hơn cũng như người sản xuất có thêm cơ sở để ổn định thu nhập.

Bên cạnh việc tổ chức lại hoạt động thu mua, ông Quang nhìn nhận doanh nghiệp cần hỗ trợ người dân về giống mới có năng suất cao, khả năng chống chịu dịch bệnh tốt hơn, cũng như phân bón và các giải pháp bảo vệ vườn dừa.

Ngoài ra, tỉnh đang định hướng đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế và vận chuyển nguyên liệu về nhà máy. Công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, đặc biệt tại các vùng trồng dừa, sẽ tiếp tục được triển khai.

Một hướng đi mới được ông Quang đề cập tại buổi họp báo là khai thác tín chỉ carbon từ cây dừa. Nếu được triển khai hiệu quả, hoạt động này có thể mở ra nguồn thu nhập bổ sung cho người nông dân bên cạnh giá trị từ sản phẩm thu hoạch.

Ở góc độ doanh nghiệp, Betrimex cho biết ngoài tập trung vào hoạt động thu mua hay đầu tư, doanh nghiệp cũng hướng đến việc định vị vai trò là đơn vị đồng hành lâu dài với người trồng dừa.