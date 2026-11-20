Theo thống kê tính đến ngày 19/11/2026, có 21 ngân hàng thương mại công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân đối với các khoản vay mới phát sinh trong tháng 10.

GPBank và Techcombank tăng mạnh nhất

Trong số này, 7 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm so với tháng 9. TPBank giảm 0,65 điểm phần trăm, Viet A Bank giảm 0,33 điểm phần trăm, VietinBank giảm 0,31 điểm phần trăm, MB giảm 0,27 điểm phần trăm, BVBank giảm 0,19 điểm phần trăm, ACB giảm 0,13 điểm phần trăm, Bac A Bank giảm 0,06 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, 12 ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân tăng. GPBank tăng 1,11 điểm phần trăm, Techcombank tăng 1,01 điểm phần trăm, Vikki Bank tăng 0,51 điểm phần trăm, OCB tăng 0,25 điểm phần trăm, BIDV tăng 0,13 điểm phần trăm, LPBank và Saigonbank cùng tăng 0,1 điểm phần trăm, Kienlong Bank tăng 0,06 điểm phần trăm, SCB và PGBank cùng tăng 0,05 điểm phần trăm, Agribank và NCB cùng tăng 0,03 điểm phần trăm.

Trong tháng 10, hầu hết ngân hàng đều giảm lãi suất huy động và cho vay, trong đó lãi suất cho vay giảm phổ biến từ 1,5-2 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, việc giảm lãi suất chỉ diễn ra sau ngày 18/10, thời điểm Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện giảm lãi suất huy động 0,5%/năm niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Do chỉ đạo được ban hành vào giữa tháng, số liệu lãi suất bình quân của cả tháng 10 phản ánh các khoản vay phát sinh ở cả giai đoạn trước và sau thời điểm này.

Mặt khác, mức giảm 1,5-2%/năm được định hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, không đồng nghĩa tất cả khách hàng hoặc mọi khoản vay đều được giảm lãi suất ở mức này.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank chưa công bố thông tin lãi suất bình quân tháng 10.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tại VietinBank giảm 0,31 điểm phần trăm, xuống 6,1%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân tại ngân hàng này là 2,4 điểm phần trăm. Đây cũng là ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân thấp thứ hai, sau SCB, trong nhiều tháng liên tiếp.

Trong tháng 10, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới phát sinh tại Agribank là 8,45%/năm, tăng 0,03 điểm phần trăm so với tháng 9. Lãi suất huy động bình quân ở mức 5,42%/năm, tương ứng chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động là 3,03 điểm phần trăm. Sau khi tính theo chi phí vốn bình quân 7,48%/năm, mức chênh lệch còn 0,97 điểm phần trăm.

Với các khoản vay thông thường, Agribank áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn tối thiểu 6,1%/năm; lãi suất cho vay trung và dài hạn tối thiểu 7,8%/năm.

Trong tháng 10, lãi suất huy động bình quân tại Agribank là 5,42%/năm, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung giữa các ngân hàng thương mại cổ phần. Với mức chi phí vốn bình quân 7,48%/năm, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và chi phí vốn bình quân là 0,97 điểm phần trăm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân các khoản vay phát sinh trong tháng 10 là 7,86%/năm, tăng 0,13 điểm phần trăm so với tháng 9. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân sau khi trừ chi phí liên quan là 1,29%/năm.

Bốn ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân vượt 11%/năm

Trong số 21 ngân hàng công bố lãi suất bình quân tháng 10, BaoViet Bank công bố lãi suất cho vay bình quân 8,83%/năm. Trước đó, ngân hàng không công bố lãi suất bình quân tháng 9, nhưng so với mức lãi suất cho vay bình quân 10,85%/năm hồi tháng 6, lãi suất bình quân đã giảm đáng kể.

Đáng chú ý, nếu trong tháng 9 chỉ OCB công bố lãi suất cho vay bình quân trên 11%/năm, thì sang tháng 10 có thêm một số ngân hàng cũng đạt ngưỡng này. Theo số liệu được công bố, OCB ở mức 11,63%/năm, GPBank 11,26%/năm, Techcombank 11,15%/năm và Vikki Bank 11,06%/năm.

Nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất bình quân từ 10-10,9%/năm gồm có: BVBank, HDBank, Viet A Bank, Bac A Bank, TPBank, LPBank.

Ngược lại, nhóm ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân thấp nhất gồm: SCB, VietinBank, MSB, Eximbank, VIB, MBV, VCBNeo, PVComBank.

Tuy nhiên, việc so sánh thứ hạng giữa các ngân hàng chỉ mang tính tham khảo do vẫn còn đơn vị chưa công bố số liệu tháng 10.

Hơn nữa, lãi suất cho vay bình quân do các ngân hàng công bố là mức bình quân của những khoản vay phát sinh trong kỳ, không phải mức lãi suất áp dụng chung cho mọi khách hàng. Lãi suất thực tế của từng khoản vay còn phụ thuộc vào kỳ hạn, mục đích vay, mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản bảo đảm của khách hàng.