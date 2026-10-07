Câu chửi thề… cắt đôi hai số phận

Mỗi vụ án là một câu chuyện đời đầy suy tư

Mỗi vụ án là một câu chuyện đời đầy suy tư, nơi kết thúc và cũng là nơi bắt đầu của những nỗi đau dai dẳng. Dẫu vậy, phiên tòa hôm ấy không chỉ có tội danh và hình phạt. Ở đó còn có những tiếng thở dài trĩu nặng của những người xa xứ cùng những cuộc đời lỡ dở...

Trong không gian tĩnh lặng của phòng xử án, người ta chợt nhận ra cuộc đời đôi khi nghiệt ngã bởi những điều rất nhỏ. Nhìn hai gia đình cùng quê, nhìn mái tóc đã điểm bạc của người đàn ông đứng trước bục khai báo, ai cũng thấu một nỗi xót xa. Tấn bi kịch của những phận đời tha hương ấy vốn dĩ đã có thể được ngăn lại, nếu như ở góc xóm trọ đêm ấy, họ không buông cho nhau những lời miệt thị chát chúa.

Vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Ngọc Chung về tội "Giết người".

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bị cáo Ngô Ngọc Chung (SN 1970, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và nạn nhân Nguyễn Văn C. (SN 1984, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) bắt đầu từ tiếng gọi của dòng đời ly hương. Tại xóm trọ tổ dân phố Bắc Phong (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), mái tôn che đầu ban đầu là nơi sưởi ấm, sẻ chia nỗi cô đơn xứ người.

Nhưng khi áp lực cơm áo đè nặng, sự chung đụng lâu ngày bỗng hóa thành gánh nặng. Người ta mất đi sự bao dung, bắt đầu tính toán từ đồng tiền góp chợ, hậm hực từ miếng ăn thường nhật. Anh C. cho rằng Chung đóng góp không đầy đủ. Những tị hiềm âm ỉ cháy qua từng ngày, để rồi biến thành mồi lửa chí mạng.

Cơm áo gạo tiền vốn dĩ đã nặng, nhưng lòng người hẹp hòi lại càng làm cho đôi chân ly hương thêm mỏi mệt. Bi kịch lớn nhất của đời người hóa ra không đến từ giông bão ngoài kia, mà từ chính sự ích kỷ dưới một mái nhà.

Từ lời miệt thị đến cơn nóng giận bộc phát

Khoảng 21 giờ ngày 11/4/2026, Chung đến phòng trọ của một người bạn cùng dãy thì gặp anh C. đang nằm bên trong. Định kiến cũ trỗi dậy, anh C. liên tục lớn tiếng chửi Chung là "thằng ăn chực".

Hai chữ "ăn chực" chạm mạnh vào lòng tự trọng dẫn đến việc hai bên xảy ra cãi vã kịch liệt. Chung phản ứng để bảo vệ danh dự: "Bữa ngày tôi vào đến giờ thì ăn là tôi bỏ, tôi thanh toán cả chứ có gì mà ăn chực của ai đâu".

Mâu thuẫn bằng lời nói nhanh chóng chuyển hóa thành bạo lực khi anh C. lao vào đấm Chung. Nhận thấy sự nguy hiểm, Chung chủ động đi ra phía cửa để về nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, anh C. vẫn tiếp tục đuổi theo, dùng tay đấm từ phía sau trúng vào đầu Chung.

Chính hành vi truy đuổi, dồn ép này đã kích động mạnh đến tâm lý của bị cáo. Trong lúc đi ngang qua khu vực bếp sát cửa phòng trọ, nhìn thấy chiếc kéo kim loại dưới sàn nhà, Chung cúi xuống nhặt lấy, quay người đâm một nhát trúng ngực phải anh C.

Nhát đâm bộc phát trong cơn nóng giận đã gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi, màng tim và quai động mạch chủ, tước đi mạng sống của người đồng hương. Sau khi gây án, Chung rời hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú vào lúc 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Đứng trước bục khai báo, cái giá của một cuộc chiến bằng nắm đấm và lời chửi thề hiện lên thật chát chúa. Ở đó, kẻ thắng hay người thua đều phải chuốc lấy phần thất bại. Và ranh giới giữa một công dân lương thiện hay một kẻ tội đồ quá đỗi mong manh. Đôi khi, nó chỉ cách nhau đúng một tích tắc, bằng một nhịp thở sâu để giữ lòng bình lặng trước cơn điên cuồng của giận dữ.

Tình người trong cơn bĩ cực và bản án lương tâm

Trong khán phòng xử án hôm ấy, người ta không thấy những lời tranh luận gay gắt, mà chỉ có những tiếng thở dài tựa như sự tiếc nuối cho cả hai phận đời. Ngô Ngọc Chung đứng đó, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của một đời lao động, cúi đầu nhận mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Con số ấy không chỉ là sự trả giá cho hành vi của mình mà còn là cái giá phải trả cho một phút để cơn giận che mờ lý trí.

Hội đồng xét xử đã nhìn nhận sự việc bằng một lăng kính thấu lý và bao dung. Bởi ai cũng hiểu nguồn cơn của nhát kéo oan nghiệt đêm ấy có một phần lỗi từ chính sự hung hăng, đuổi cùng tấn công của người quá cố.

Thế nhưng, điều khiến những người lặng lẽ ngồi nghe ở hàng ghế phía dưới cảm thấy ấm lòng nhất chính là tình người trong cơn bĩ cực. Dù nỗi đau mất đi người thân là quá lớn, nhưng gia đình của anh C. đã chọn cách buông bỏ hận thù để ký vào lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sự vị tha ấy, cộng với thái độ ăn năn, những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng và nỗ lực bồi thường của gia đình Chung, đã mở ra cho người đàn ông luống tuổi này một con đường trở về để sửa sai… Người nằm xuống mang theo một gia đình đổ vỡ, người vào tù để lại những mái đầu bạc ngóng trông. Cái giá của một lời nói lúc cạn nghĩ, sao mà đắt đến thế!

Dư âm sau khung cửa phòng xử

Một lời nói thiếu cẩn trọng có thể nhen nhóm những xung đột, một lời miệt thị chát chúa có thể hủy hoại cả một cuộc đời, nhưng một chút nhường nhịn lúc nóng giận lại có thể ngăn được trăm ngày lo âu…. Phiên tòa khép lại nhưng dư âm của nó mang theo một bài học cảnh tỉnh cho toàn xã hội về văn hóa ứng xử.

Cuộc sống mưu sinh chật vật vốn đã mang nhiều áp lực, và trong môi trường tập thể chật hẹp, những va chạm hay bất đồng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, nếu mỗi người không tự trang bị cho mình sự tỉnh táo để kiềm chế cái tôi, không biết bao dung trước những lỗi lầm nhỏ nhặt. Mà lại chọn cách buông lời nhục mạ hay dùng bạo lực để giải quyết, thì ranh giới dẫn đến bi kịch là vô cùng mong manh.

Phiên tòa kết thúc. Hai gia đình ra về, bước qua hai cánh cửa khác nhau nhưng cùng chung một bầu trời xám xịt. Bài học không chỉ nằm ở những lời răn đe của vị thẩm phán. Nhát kéo oan nghiệt ngày ấy thực chất đã bắt đầu từ chiếc "dằm" ngôn từ mà mỗi người mang theo trong túi áo. Buông ra một lời miệt thị thì dễ, nhưng để nhặt lại những mảnh vỡ của một đời người, đôi khi 9 năm hay cả một đời vẫn là chưa đủ…