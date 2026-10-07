Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Tối 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Công có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị N.T.L.H. (SN 1987, giáo viên tiểu học) cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022.

Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Bị can Trần Chí Công tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công chị H. cùng các con.

Hậu quả, cháu V.N.T.K (SN 2020, con gái chị H.) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con (SN 2015) trọng thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan Công an, Công khai nhận động cơ gây án là do ghen tuông vì cho rằng chị H. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.