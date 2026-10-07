Man City đối mặt 'cuộc chiến pháp lý thứ 2' với UEFA

“Chúng tôi vô tội trước các cáo buộc của Ngoại hạng Anh”, Man City tuyên bố sau phán quyết ngày 29/9, đồng thời khẳng định có “khối lượng bằng chứng không thể bác bỏ” và sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Tuy nhiên, trong lúc đội chủ sân Etihad kháng cáo, một mối đe dọa khác đã xuất hiện. Theo Sky Sports, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đang theo dõi toàn bộ quá trình. Họ sẽ chờ thủ tục tại Ngoại hạng Anh kết thúc trước khi quyết định có mở hành động riêng với Man City hay không.

Nguy cơ này xuất phát từ việc những sai phạm mà Ủy ban độc lập kết luận không chỉ liên quan quy định của Ngoại hạng Anh. Trong số đó có 5 cáo buộc liên quan việc Man City không tuân thủ Luật Công bằng tài chính (FFP) của UEFA.

Theo phán quyết, chủ sở hữu Man City đã đưa 830 triệu bảng vào CLB trong 9 mùa từ 2009 đến 2018, nhưng khoản tiền được thể hiện dưới dạng doanh thu tài trợ.

Ủy ban cho rằng, cách làm này giúp tăng nguồn thu trên sổ sách và khiến Man City vượt các giới hạn chi tiêu của cả Ngoại hạng Anh lẫn UEFA. Man City bác bỏ kết luận và đang kháng cáo.

Erling Haaland và các đồng đội nguy cơ bị cấm dự đấu trường châu Âu. Ảnh: Getty

Đây không phải lần đầu đội bóng thành Manchester đối diện nguy cơ bị đẩy khỏi sân chơi châu Âu vì vấn đề tài chính. Năm 2020, UEFA từng phạt Man City 30 triệu euro và cấm dự cúp châu Âu 2 mùa vì cho rằng CLB che giấu nguồn tiền từ chủ sở hữu dưới danh nghĩa tài trợ.

Man City sau đó kháng cáo thành công lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Án cấm bị hủy vì UEFA không chứng minh được một số cáo buộc, trong khi những nội dung khác đã quá thời hiệu.

Tiền phạt khi đó cũng giảm xuống 10 triệu euro, chủ yếu do CLB không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

Các nhà phân tích nhận định vụ việc hiện tại có một khác biệt đáng kể. Cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh được tiếp cận những tài liệu và bằng chứng mà UEFA không có trong hồ sơ trước đây. Vì thế, nếu các kết luận bất lợi với Man City vẫn được giữ nguyên sau kháng cáo, chúng có thể trở thành cơ sở để UEFA xem xét liệu có đủ điều kiện mở một quy trình riêng hay không.

Quy định tài chính của UEFA cũng có thời hiệu 5 năm, khác với hệ thống của Ngoại hạng Anh, nên bất kỳ hành động nào tiếp theo đều phải trải qua một quy trình pháp lý riêng.

Trước mắt, số phận Man City vẫn phụ thuộc vào cuộc kháng cáo tại Anh. Theo quy định mới, quá trình này về nguyên tắc phải hoàn tất trong 12 tuần, phiên điều trần tối đa 5 ngày và Hội đồng kháng cáo có 30 ngày để đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, phía Man City có thể tranh luận rằng quy trình rút gọn mới không nên áp dụng cho vụ án đã bắt đầu từ nhiều năm trước, khiến tranh chấp có nguy cơ kéo sang năm 2027.

Bởi vậy, sức ép với Man City lúc này không chỉ nằm ở những án phạt có thể nhận tại Ngoại hạng Anh.

Nếu thất bại trong kháng cáo, nhà vô địch Champions League 2023 còn có nguy cơ phải bước vào một cuộc chiến pháp lý thứ 2 với UEFA, nơi cái giá lớn nhất có thể là quyền hiện diện ở sân chơi châu Âu.