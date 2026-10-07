Xử phạt công dân đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp công dân đăng tải thông tin, video có nội dung xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khoảng 22h ngày 3/10, Tổ An ninh, Công an xã Lâm Thượng phát hiện công dân T.V.T (SN 2006, trú tại thôn Khánh Thiện, xã Lâm Thượng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh “Quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự” của UBND xã Lâm Thượng đối với bản thân, kèm theo những lời bình luận có nội dung xúc phạm, thiếu chuẩn mực.

Không dừng lại ở đó, T.V.T tiếp tục quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, có nội dung xúc phạm cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng - người ký Quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và xúc phạm Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Lâm Thượng.

Cán bộ Công an làm việc với người vi phạm tại trụ sở Công an xã Lâm Thượng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Lâm Thượng đã mời T.V.T đến làm việc để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, T.V.T khai nhận thực hiện các hành vi trên do không muốn thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Lâm Thượng đã tuyên truyền, giải thích để T.V.T nhận thức rõ hành vi đăng tải, phát trực tiếp nội dung xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Sau khi được giải thích, T.V.T cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm Quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng.

Ngày 6/10, Trưởng Công an xã Lâm Thượng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T về hành vi “Sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; mức phạt 12,5 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Lâm Thượng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự; không vì lý do cá nhân mà có hành vi xúc phạm cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức hoặc cá nhân khác. Khi sử dụng mạng xã hội, mỗi người cần thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp thông tin; không đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác, tránh để hành vi trên không gian mạng dẫn đến những hậu quả pháp lý đáng tiếc.