Nữ sinh lớp 10 bị bắt quỳ, túm tóc, dí thuốc sát mặt: Chuyện gì xảy ra phía sau clip?

Em N.T.U.T., nạn nhân bị bạn hành hung chia sẻ lại sự việc.

Ngày 7/10, PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với em N.T.U.T., nữ sinh lớp 10A7, Trường THPT Cư M'gar (xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk), nạn nhân trong vụ việc bị bạn túm tóc, đánh và bắt quỳ gối. T. cho biết, sự việc bắt nguồn từ một lời nói đùa và những bất đồng giữa em với bạn bè.

Tuy nhiên, em T. không nghĩ những mâu thuẫn này lại dẫn đến việc mình bị đánh như trong clip. Theo T., người trực tiếp đánh em là người ngoài cuộc, không phải người có mâu thuẫn với em.

Sau sự việc, T. cho biết bản thân rất sợ hãi, lo lắng và không dám đi học. Gia đình em cũng bức xúc trước sự việc, mong nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, xử lý những người liên quan.

Ông Nguyễn Quang, ông nội của em T., cho biết hiện T. đang ở cùng ông để đi học. Bố của T. đi làm xa. Khi biết sự việc xảy ra, gia đình rất bức xúc. “Gia đình không chấp nhận hành vi bạo lực học đường. Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm”, ông Quang nói.

Khuôn mặt em T. có vết thương được cho là do bị điếu thuốc châm.

Như Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục đang quỳ gối.

Trong clip, nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc dí sát vào mặt bạn. Một số học sinh đứng xung quanh dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

Bước đầu, vụ việc được xác định xảy ra lúc 16h25 ngày 5/10 tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Nữ sinh H., học lớp 10A7, Trường THPT Cư M’gar, được xác định đã đánh nữ sinh T., học cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, nhà trường nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và phối hợp Công an xã Quảng Phú để xử lý.