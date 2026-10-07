Bản tin thời sự ngày 7-10: Tòa tuyên án Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bản tin thời sự ngày 7-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 3 năm tù; Vụ cây cổ thụ bật gốc: Đã thấy dấu hiệu bất thường từ trước; Người dân thở phào khi loạt trụ điện trên đường Chu Văn An được dời đi; Cháy cửa hàng xe máy, 1 người tử vong;...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-tin-thoi-su-ngay-7-10-toa-tuyen-an-cuu-bo-truong-bo-y-te-nguyen-thi-kim-tien-post875391.html