Bản tin thời sự ngày 7-10: Tòa tuyên án Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 7/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lưu Quốc Anh (trú tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".