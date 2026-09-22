Theo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, toàn lực lượng luôn nghiêm túc triển khai các văn bản, quy định pháp luật trong lĩnh vực chống khai thác IUU. BĐBP tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, tập trung vào các quy định về khai thác thủy sản và những hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến khai thác IUU; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn biên giới biển.

Kết quả qua 1 năm triển khai chống khai thác IUU (từ tháng 7/2025-7/2026), công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát tàu cá cơ bản đi vào nền nếp. Các đơn vị nghiệp vụ, trạm kiểm soát biên phòng tuyến biển kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, làm thủ tục cho 3.494 phương tiện (31.487 lượt tàu, 167.736 thuyền viên xuất bến) và 3.451 tàu (31.379 lượt tàu, 166.790 thuyền viên nhập bến). Qua kiểm tra, phát hiện 25 vụ việc tàu cá vi phạm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trong tháng cao điểm chống khai thác IUU - Ảnh: BĐBP tỉnh

Tình trạng tàu cá trong và ngoài tỉnh vi phạm về khai thác IUU đang theo chiều hướng giảm dần, các trường hợp xảy ra liên quan đến những hành vi: Vượt ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển; mất tín hiệu, không duy trì kết nối VMS; không ghi đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản theo quy định; khai thác thủy sản sai vùng...

Lực lượng BĐBP tỉnh ra quyết định xử phạt 61 vụ với 69 đối tượng, số tiền trên 3 tỉ đồng, trong đó có 35 vụ với 38 đối tượng tàu cá các địa phương Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh... Đáng chú ý, trong tháng 6, BĐBP tỉnh chuyển cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc 2 tàu cá số hiệu QNg 94818-TS, QNg 94830-TS, do ông Võ Quy (tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu, có dấu hiệu phạm tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”.

Trong quý III/2026, các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra 62 lần với 236 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 30 lượt phương tiện tham gia. Quá trình tuần tra đã kiểm tra 536 tàu cá; phát hiện, xử lý 4 tàu vi phạm. Quá trình kiểm soát 4.879 lượt tàu cá xuất, nhập bến đã phát hiện, xử lý 1 tàu vi phạm.

Các đơn vị nghiệp vụ BĐBP tổ chức tuyên truyền tập trung 3 buổi cho 517 lượt ngư dân; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương và đơn vị 158 giờ; tặng 100 ảnh Bác Hồ, 150 lá cờ Tổ quốc; thực hiện nhắn tin tuyên truyền qua phần mềm “Kiểm soát tàu cá” cho 3.062 chủ thuê bao di động.

Thông qua hệ thống VMS, BĐBP tỉnh phát hiện, thông báo, yêu cầu 58 chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá mất kết nối tự khắc phục, mở lại kết nối theo quy định; cảnh báo 23 tàu cá hoạt động gần ranh giới vùng biển với các nước chủ động phòng ngừa, không để xảy ra vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự-Hành chính và Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đánh giá cao những kết quả BĐBP tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác chống khai thác IUU, bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, gắn xử lý vi phạm với tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa. Từ đó, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU (từ ngày 20/8-20/9/2026), BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giúp ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nắm rõ các chế tài xử phạt; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trong tố giác tội phạm, cung cấp thông tin về hoạt động vi phạm khai thác IUU; tăng cường tuần tra, kiểm soát những nơi tập trung nhiều tàu cá “3 không” (không đăng ký, không có giấy phép khai thác, không lắp thiết bị VMS) hoặc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến thiết bị VMS.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an điều tra, theo dõi, quản lý chặt chẽ đối tượng có dấu hiệu vi phạm; ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm nhưng chưa được xử lý; kịp thời thông báo, trao đổi với các lực lượng liên quan kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Đối với tàu cá, ngư dân xuất bến khai thác thủy sản nhưng không về cảng cá địa phương hoặc nơi đăng ký cư trú, neo đậu, sẽ tiến hành phân loại, lập hồ sơ, thông báo kịp thời cho chính quyền và lực lượng chức năng phối hợp nắm, quản lý, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả việc khai thác sử dụng hệ thống quản lý, giám sát tàu cá qua VMS; chủ động thông báo, cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng về những trường hợp mất kết nối VMS đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát quản lý tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động tại các cảng, khu neo đậu; quản lý, ngăn chặn không cho xuất bến đối với những trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU chưa bị xử lý.