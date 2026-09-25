Bắt quả tang 2 phương tiện vận chuyển hơn 300,000m3 cát sông trái phép

Phương tiện sà lan LA-04151 vận chuyển cát trái phép tại thủy phận xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh:CA)

Ngày 25/9/2026, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện vận chuyển cát sông không rõ nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, Chốt số 1 tổ chức tuần tra trên tuyến sông Tiền đoạn thuộc thủy phận xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 sà lan biển kiểm soát LA-04151 và 1 ghe gỗ không biển kiểm soát có hành vi vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm tra, khối lượng cát sông đo được trong khoang chứa của 2 phương tiện là 318,986 m3. Hai người có mặt trên phương tiện là N.V.M. (SN 1993, cư trú ấp Hòa Quới, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) và N.V.T. (SN 1979, trú ấp Mỹ Thanh, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Chốt kiểm tra tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.