Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt

Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án xảy ra ở Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Thẩm phán Võ Hồng Sơn là chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSNDTC thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử.

Mở đầu phiên tòa, chủ tọa công bố, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) có đơn xin được xét xử vắng mặt. Lý do là bị cáo Tiến đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất ở TP Hồ Chí Minh nên “không thể di chuyển”.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25/9.

Bị cáo Tiến giữ nguyên quyết định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm mức bồi thường thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Ngoài sự vắng mặt của hai bị cáo trên, một số luật sư, đại diện Bộ Y tế cùng một số người liên quan khác cũng vắng mặt.

Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm, dù hai bị cáo, một số luật sư và đại diện Bộ Y tế cùng một số người khác vắng mặt, nhưng xét thấy vẫn đủ điều kiện để tiếp tục xét xử nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tiếp tục phiên tòa. Sau hội ý, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm chấp thuận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và quyết định tiếp tục xét xử.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong hai ngày.