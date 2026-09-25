Bắt 2 nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Nhóm đối tượng do Quách Vinh Phương cầm đầu (Phương thứ 3, từ phải sang trái) tại cơ quan Công an. (Ảnh:CA)

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 7 bị can để điều tra, làm rõ về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại Điều 173 và 323 Bộ luật hình sự.

Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” gồm: Quách Vinh Phương (SN 2001, cư trú Khu phố 2, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long); Trương Quốc Trung (SN 1990, cư trú ấp Hội An, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Thanh Thảo (SN 1993, cư trú Khu phố 8, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), Bùi Thanh Phong (SN 1987, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long).

3 bị can bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” gồm: Nguyễn Văn Hồ (SN 1974, cư trú ấp Long Hưng, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Đan Thanh (SN 2003, cư trú ấp Mỹ An A, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long), Huỳnh Minh Trung (SN 1999, cư trú ấp Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe môtô (nhất là khu vực Bến Tre). Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua đó, đã điều tra, làm rõ bắt giữ 2 nhóm đối tượng, thu hồi nhiều xe môtô.

Đối với nhóm do Quách Vinh Phương cầm đầu, tại cơ quan Công an, Phương khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác ngụ trên địa bàn xã Mỏ Cày, Mỹ Chánh Hòa thực hiện 17 vụ trộm, lấy được 23 xe môtô các loại. Đồng thời, làm rõ 5 đối tượng ngụ tại các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh có liên quan đến hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đối với nhóm do Nguyễn Văn Thanh Thảo cầm đầu, Thảo khai nhận đã trực tiếp cùng một đối tượng khác ngụ tại xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long thực hiện 4 vụ trộm cắp xe môtô trên địa bàn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, mặc dù biết xe môtô là tài sản do nhóm Quách Vinh Phương cầm đầu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mà có nhưng Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Thị Đan Thanh, Huỳnh Minh Trung vẫn trực tiếp giúp sức và tiêu thụ nhiều xe môtô.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.