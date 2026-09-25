Quảng Trị: Đưa vào 'luồng xanh' giải quyết các thủ tục hành chính để khởi công dự án du lịch sinh thái U Bò-hồ Thác Chuối ngày 30/10

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và nhà đầu tư khảo sát dự án. (Ảnh: QV)

Các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, với diện tích hơn 167ha, trên địa bàn các xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Dự án sẽ xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao, dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Các hạng mục chính gồm công trình dịch vụ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại, làng thương mại và hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, nhà ga trung gian với đỉnh núi U Bò, cao gần 1.000m.

Quang cảnh cuộc họp để thúc tiến độ dự án. (Ảnh: QV)

Đây dự án động lực của tỉnh Quảng Trị, tạo bước đột phá cho du lịch ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, kết nối thuận lợi với du lịch nghỉ dưỡng biển. Tuy vậy, từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay việc thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý khá chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Thác Chuối là hồ thủy lợi, có phong cảnh đẹp nằm ngay dưới chân núi U Bò. (Ảnh: HG)

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo tổng quan về quá trình, tiến độ triển khai dự án kết hợp với kiểm tra thực địa tình hình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công rõ trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo để chỉ đạo, theo dõi từng dự án.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành, kịp thời tháo gỡ nhanh nhất các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh.

Đỉnh U Bò có độ cao gần 1.000m và đường Hồ Chí Minh nhánh tây đi qua, là tuyến đường phượt tuyệt đẹp và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Khách du lịch ghé lại Trạm bảo vệ rừng U Bò để xin tiếp thêm nhiên liệu. (Ảnh: HG)

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư đối với việc triển khai các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, vì vậy, cần đưa vào “luồng xanh” để ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, chủ động phối hợp chủ đầu tư để tổ chức khởi công dự án vào ngày 30/10.