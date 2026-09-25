Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ người mẫu xinh đẹp bọc trong túi nilon: Tin nhắn cuối cùng gửi mẹ ruột vạch trần tội ác tày trời của gã bạn trai cũ

Vào ngày 21/9, trong một cuộc kiểm tra giao thông ngẫu nhiên trên đường cao tốc qua Brignoles, cảnh sát phát hiện thi thể của Brito bị phủ túi nilon nằm ở băng ghế sau của một chiếc ô tô.

Lực lượng chức năng đã lập tức bắt giữ chủ xe là Mathieu (29 tuổi) và khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người.

Được biết, Brito từ Brazil chuyển đến Pháp sinh sống cách đây 3 năm. Sau 5 tháng hẹn hò với Mathieu, cô quyết định chia tay vì phát hiện anh ta có tiền án liên quan đến ma túy và dính líu tới một băng đảng tội phạm có tổ chức ở địa phương.

Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Mathieu liên tục bám đuôi và quấy rối khiến Brito phải chuyển đến thành phố Nice để trốn tránh, song hắn vẫn không chịu buông tha.

Ảnh: ETtoday

Vào ngày xảy ra sự việc, khi phát hiện bạn trai cũ tìm đến tận nơi ở, Brito đã nhắn tin cho mẹ đẻ là bà Liliane Brito Nogueira với nội dung ngắn gọn: "Mathieu tới rồi". Đây cũng là dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc đời cô.

Nhận được tin nhắn, bà Liliane lập tức gọi điện cho Mathieu để hỏi thăm tình hình thì nhận được câu trả lời dối trá rằng Brito đang ngủ. Khi người mẹ dọa sẽ báo cảnh sát vì nhận thấy dấu hiệu bất thường, đối phương liền chặn liên lạc.

Chia sẻ với truyền thông, bà Liliane đau đớn cho rằng con gái bà đã bị sát hại ngay vào thời điểm đó. Người mẹ cũng tố cáo Mathieu đã lau dọn toàn bộ căn hộ để xóa sạch dấu vân tay nhằm che giấu tội ác.

Vài giờ sau khi bạn bè của Brito trình báo cô mất tích, thi thể của nữ người mẫu đã được tìm thấy trên chiếc xe ở đường cao tốc.

Dự kiến, công tác khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào tuần tới. Hiện gia đình Brito đang phát động một chiến dịch quyên góp trực tuyến để trang trải chi phí đưa thi thể cô về quê nhà Brazil.

"Tôi chỉ ước mong được nhìn thấy con gái mình lần cuối", bà Liliane xót xa bày tỏ.