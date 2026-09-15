Cảnh sát cơ động dầm mình trong lũ cứu lúa giúp dân

Trong những ngày qua, nước lũ đầu nguồn đổ về, kết hợp với triều cường dâng cao và mưa lớn, khiến hàng trăm hec ta lúa của người dân trên địa bàn các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh đang trong thời điểm thu hoạch bị ngập úng. Nhiều cánh đồng ruộng lúa vàng ươm bị ngâm trong nước.

Nước lũ dâng cao hàng trăm hecta lúa đang vào mùa thu hoạch tại Tây Ninh bị ngập trong nước.

Nhiều cánh đồng lúa chín ngập trong nước.

Thiệt hại từ nước lũ ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.

Trước nguy cơ mùa màng thiệt hại do thiên tai, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã huy động 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân tổ chức thu hoạch lúa sớm.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 9 đã điều hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ xuống giúp dân gặt và vận chuyển lúa.

Mặc dù trời mưa lớn nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn dầm mình trong nước lạnh cắt từng bông lúa, vận chuyển đến nơi an toàn đồng thời gia cố bờ bao các ruộng lúa chưa đến thời điểm thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân.

Cảnh sát cơ động dầm mình trong nước gặt lúa.

Bàn tay ngâm dưới nước nhiều giờ bị tím tái do lạnh.

Tuy nhiên với tinh thần tận tụy vì dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ nhiều ngày qua không quản khó khăn để giúp dân cứu tài sản.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động không quản ngại khó khăn, dầm mưa, ngâm mình trong nước cho thấy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất” của Bộ Công an: “Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất”, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ Nhân dân đến với mọi người.

Theo Chi Cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, mực nước tại vùng Đồng Tháp Mười tiếp tục tăng do mưa lũ thượng nguồn kết hợp triều cường khiến nhiều xã tại tỉnh Tây Ninh bị ảnh hưởng, lũ vượt mức báo động I. Dự kiến trong những ngày tới, đỉnh lũ cao nhất năm 2026 có thể xuất hiện, nhất là giữa đến cuối tháng 10. So với cùng kỳ năm 2025, mực nước tại phần lớn các trạm vùng Đồng Tháp Mười hiện cao hơn, từ 0,04 đến 0,38 m.Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 đến 2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động trên mức báo động I, sau đó xuống chậm. Riêng khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, mực nước dự báo tiếp tục lên theo triều cường đến giữa và cuối tuần.