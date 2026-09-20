Triển khai Chương trình tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã Minh Tân

Các đại biểu dự Chương trình.

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Thú y Việt Nam; lãnh đạo xã Minh Tân; đại diện Ban Điều hành Dự án “Vì Việt Nam không còn bệnh dại” và Trưởng các thôn trên địa bàn xã Minh Tân.

Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng chính vụ Thu Đông năm 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 15/9 - 15/11/2026, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn vật nuôi thuộc diện tiêm.

Trong đợt này, xã Minh Tân tập trung tiêm phòng các loại vắc-xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi như: lở mồm long móng, dịch tả lợn cổ điển, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu bò và đặc biệt là bệnh dại ở đàn chó, mèo. Đồng thời tổ chức tiêm phòng bổ sung cho những vật nuôi mới phát sinh hoặc đến độ tuổi phải tiêm phòng.

Đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả chương trình, UBND xã Minh Tân tiếp tục quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực để triển khai nhiệm vụ bảo vệ đàn vật nuôi. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tiêm phòng vắc-xin cho đàn GSGC đợt 2 năm 2026, nhất là vắc xin phòng bệnh dại, phấn đấu đạt kết quả cao.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, xây dựng lịch tiêm cụ thể và tổ chức tiêm phòng bảo đảm đúng quy định.

Phòng Kinh tế xã tham mưu bố trí kinh phí, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mỗi hộ dân nhận thức đầy đủ về tác dụng của tiêm phòng.

Riêng đối với tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo không chỉ là biện pháp bảo vệ vật nuôi của gia đình mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Thực hiện tiêm đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và đạt tỷ lệ tiêm phòng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các thôn trên địa bàn xã tích cực phối hợp trong công tác thống kê, tuyên truyền và vận động nhân dân đưa vật nuôi đi tiêm phòng đầy đủ; kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Người dân cần thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, không buôn bán, giết mổ hoặc vứt xác động vật mắc bệnh ra môi trường.

Lực lượng bác sỹ thú y, tình nguyện viên ra quân tiêm phòng vắc-xin cho đàn chó, mèo tại thôn Tân Khánh, xã Minh Tân.

Nhân dịp này, với sự hỗ trợ của Dự án “Vì Việt Nam không còn bệnh dại” và sự tham gia của 50 bác sỹ thú y, tình nguyện đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam và một số doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y, nhân lực tiêm phòng được chia thành các tổ tiến hành tiêm phòng vắc-xin bệnh dại cho 12 thôn của xã Minh Tân.

Dự án “Vì Việt Nam không còn bệnh dại” hỗ trợ trên 700 liều vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã Minh Tân.

Việc triển khai tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nói riêng và đàn GSGC nói chung là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sản xuất chăn nuôi, góp phần hạn chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn xã Minh Tân.