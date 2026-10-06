Kiểm sát lấy lời khai đối tượng dùng dao đâm chết người tại cảng Tà Hộc, tỉnh Sơn La

Ngày 6/10, VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thao (SN 1982), trú tại thôn Trung Thành, xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang về tội “Giết người”.

Trước đó, VKSND tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Sơn La về việc xảy ra vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại khu vực cảng Tà Hộc, thuộc bản Hộc, xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai ban đầu đối tượng Hoàng Văn Thao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30’ ngày 4/10, tại khu vực cảng Tà Hộc xảy ra vụ đánh nhau giữa Hoàng Văn Thao và Hoàng Văn Duẩn, Hoàng Văn Ngọc, Hoàng Văn Bẩy, cùng trú tại bản Thường Tiến, xã Bắc Ngà, tỉnh Sơn La.

Hậu quả, Hoàng Văn Duẩn bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, VKSND tỉnh Sơn La đã kịp thời cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh ban đầu; kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tham gia lấy lời khai những người có liên quan.

Quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên tập trung kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục, nội dung các hoạt động tố tụng, đồng thời chủ động trao đổi với Điều tra viên về những vấn đề cần làm rõ, bảo đảm việc thu thập, bảo quản và đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, do có mâu thuẫn từ trước với Hoàng Văn Ngọc, trong quá trình xô xát đánh nhau với nhóm của Ngọc, Thao đã sử dụng 1 con dao nhọn (loại dao bầu) đâm 2 nhát, 1 nhát trúng vào vùng ngực phải và 1 nhát trúng vào vùng cổ trái của Hoàng Văn Duẩn.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Thao.

Hiện, VKSND tỉnh Sơn La đang phối hợp với Cơ quan điều tra tiến hành xác minh, làm rõ.