Bé gái sơ sinh bị để lại trước nhà đôi vợ chồng hiếm con

Ngày 6/10, UBND xã Kim Liên (Nghệ An) đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào tối 5/10, khi rời khỏi nhà ông L.D.S. (54 tuổi, xóm Tân Lĩnh, xã Kim Liên), chị Bùi Mai Hương bất ngờ phát hiện một chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng. Chị nhanh chóng hô hoán gia chủ và hàng xóm đến kiểm tra, qua đó phát hiện bên trong là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, kèm theo một số vật dụng như quần áo, tã, khăn và sữa bột.

Bé gái khoảng vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Kim Liên. Ảnh: Mai Hương.

Bên cạnh cháu bé, người dân tìm thấy một mảnh giấy viết tay ký tên "người mẹ bất hạnh" với dòng nhắn gửi: "Vì hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra con mà không đủ điều kiện nuôi con. Ai nhặt được cháu xin thương xót sinh mệnh kém may mắn này".

Cháu bé được vợ chồng ông S. đưa vào nhà chăm sóc, đồng thời báo sự việc đến các cơ quan chức năng. Trong khi chờ kết quả thông báo tìm thân nhân, chính quyền xã Kim Liên tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông S. chăm sóc.

Vợ chồng ông S. có 2 người con nhưng đều đoản mệnh, mất sớm. Trước thời điểm cháu bé được phát hiện, hàng xóm thấy một ô tô đi qua cổng nhà ông S.

Chiếc xe dừng lại một lát, sau đó rời đi. Do lúc này trời tối nên hàng xóm không nhìn rõ biển số xe.