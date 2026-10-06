Thủ tướng Italy đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói chống nạn làm giả bằng AI

(Tư liệu) Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu tại cuộc họp báo ở Rome. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nộp đơn lên Văn phòng Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) để đăng ký bảo hộ thương hiệu giọng nói nhằm tự bảo vệ trước nguy cơ giọng nói bị sử dụng để tạo ra các sản phẩm giả mạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hay còn gọi là deepfake.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, hồ sơ đăng ký của bà Meloni đề ngày 5/10 đã xuất hiện trên trang web của EUIPO và được văn phòng Thủ tướng Italy xác nhận. Đơn đăng ký kèm một bản ghi âm dài 4 giây, trong đó bà Meloni nói "Tôi là Giorgia Meloni" bằng tiếng Italy và lặp lại 2 lần.

Đơn đăng ký hiện ở trạng thái "đang xem xét". Việc bản ghi âm giọng nói của Thủ tướng Italy có được chấp thuận bảo hộ hay không sẽ do EUIPO quyết định. Đơn gồm 3 nhóm dịch vụ: nội dung đa phương tiện có thể tải xuống, các hoạt động văn hóa và việc tổ chức các sự kiện chính trị.

Nếu được phê duyệt, bà Meloni có thể tiến hành hành động pháp lý trên khắp châu Âu trước những hành vi vi phạm hoặc làm giả nhãn hiệu. Bà có thể yêu cầu gỡ bỏ các tài liệu trái pháp luật khỏi thị trường, yêu cầu bồi thường thiệt hại và khởi tố hình sự.

Bộ luật hình sự Italy hiện quy định các hình thức phạt tiền và tù giam đối với tội danh làm giả hoặc thay đổi nhãn hiệu.

Truyền thông Italy nhận định, dù việc đăng ký này sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn việc giọng nói của nữ Thủ tướng Italy bị sử dụng trong những sản phẩm deepfake, nhưng có thể tạo thêm rào cản pháp lý đối với những đối tượng sao chép và sử dụng trái phép giọng nói này.

Những năm gần đây, nhiều hình ảnh bị chỉnh sửa của bà Meloni đã bị phát tán trên mạng, thậm chí có trường hợp được chia sẻ như hình ảnh thật. Thủ tướng Italy đã lên án hành động mà bà cho rằng nhằm lan truyền thông tin sai lệch và nhắm vào cá nhân, đồng thời kêu gọi người dùng xác minh nội dung trước khi chia sẻ.

Nữ Thủ tướng Italy không phải là nhân vật công chúng đầu tiên tại Italy lựa chọn cách thức này. Nữ ca sĩ Giusy Ferreri và diễn viên lồng tiếng Luca Ward được cho là cũng đã nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ lên EUIPO./.