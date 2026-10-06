Chia sẻ tin giả có thể bị công khai danh tính ở cơ quan, nơi cư trú

Từ ngày 5/10, người đăng hoặc chia sẻ tin giả có thể bị công khai danh tính. Ảnh: Wall Street Journal.

Từ ngày 5/10, người đăng hoặc chia sẻ tin giả có thể bị công khai danh tính. Trong một số trường hợp, thông tin còn có thể được gửi tới khu dân cư nơi người này sinh sống hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc.

Quy định nằm trong Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, có hiệu lực từ ngày 5/10.

Theo khoản 1 Điều 11, việc công bố, cảnh báo chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được kiểm chứng, xác minh, làm rõ và xác định là giả hoặc sai sự thật.

Sau bước này, danh tính cá nhân hoặc tổ chức có hành vi tạo ra, đăng tải, phát tán, chia sẻ hoặc bình luận tin giả có thể được công bố.

Đáng chú ý, việc công bố không chỉ diễn ra trên Internet. Theo điểm a và b khoản 3 Điều 11, tùy tính chất, mức độ và hậu quả, thông tin có thể được gửi tới khu dân cư nơi người liên quan cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người này làm việc để công bố, cảnh báo.

Thông tin cũng có thể được gửi tới khu dân cư, cơ quan hoặc tổ chức chịu ảnh hưởng bởi nội dung sai sự thật.

Ngoài ra, cảnh báo còn có thể xuất hiện trên cổng thông tin, ứng dụng công khai của cơ quan chức năng, cổng thông tin của đơn vị trực tiếp kiểm chứng hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng.

Việc bị người khác phản ánh vì thế chưa đồng nghĩa danh tính sẽ lập tức bị công khai. Cơ quan chức năng vẫn phải kiểm chứng, xác minh và có kết luận về tính xác thực của thông tin trước khi áp dụng biện pháp công bố, cảnh báo.

Với những trường hợp có mức độ ảnh hưởng lớn, thời gian xử lý có thể ngắn hơn. Tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng phải được công bố ngay sau khi được gắn nhãn.

Đối với thông tin được xác định là nguy hại, thời hạn công bố, cảnh báo là 12 giờ làm việc kể từ thời điểm gắn nhãn.

Ở chiều ngược lại, với những nội dung chưa thể xác thực, cơ quan chức năng chưa công bố là tin giả. Thay vào đó, cảnh báo có thể được đưa ra để người dùng thận trọng hoặc không tiếp tục sử dụng, đăng tải, phát tán.

Trường hợp tin giả, tin sai sự thật chứa thông tin thuộc nhóm công dân không được tiếp cận, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thay vì công bố theo cách thông thường.

Quy trình xử lý những nội dung này bắt đầu từ khâu tiếp nhận phản ánh. Từ ngày 5/10, VNeID trở thành một trong những kênh để cá nhân, cơ quan và tổ chức báo tin, tố giác hoặc phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Theo Điều 13 Nghị định 328, phản ánh có thể được gửi trực tiếp, qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng, ứng dụng VNeID hoặc bằng văn bản.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ kiểm chứng, xác minh trước khi quyết định công bố, cảnh báo hoặc xử lý. VNeID đồng thời cũng là một trong những kênh để Bộ Công an phát cảnh báo đối với thông tin đã được xác định là giả hoặc sai sự thật.