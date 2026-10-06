Khẩn trương làm rõ trọng án tại vùng sông nước Cà Mau

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng vào chiều 5/10, tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Thanh Vũ)

Trong sáng 6/10, Bí thư Đảng ủy xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) Huỳnh Minh Kiên dẫn đầu Đoàn công tác xã, đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại đây, đại diện Đảng bộ xã Năm Căn ân cần thăm hỏi, trao 10 triệu đồng, hỗ trợ ban đầu và chia sẻ mất mát, động viên người thân nạn nhân cố gắng vượt qua đau thương, ổn định tinh thần và cuộc sống. Sáng cùng ngày, nhiều đồng nghiệp, hàng xóm và người thân gia đình nạn nhân cũng đến thăm hỏi, chia buồn, chung tay lo hậu sự cho cháu Th.K.

Theo báo cáo bước đầu từ Ủy ban nhân dân xã Năm Căn, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 5/10, do nghi ngờ Ng.Th.L.H. (sinh năm 1987) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Trần Chí Công (sinh năm 1986) đã vào nhà lấy dao truy đuổi và chém nhiều nhát vào người bà L.H. cùng hai con là cháu V.Ng.B.Ch. (sinh năm 2015) và V.Ng.Th.K. (sinh năm 2020).

Vụ việc xảy ra khi bà H. vừa đón con từ trường về nhà. Khi bị phát hiện, truy hô và can ngăn, người đàn ông cầm theo hung khí và bỏ chạy.

Cả 3 mẹ con bà H. bị thương rất nặng, nhanh chóng được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, nhưng cháu Th.K. không qua khỏi, tử vong tại bệnh viện. Bà H. cùng đứa con B.Ch. nhanh chóng được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin nhanh đến phóng viên sáng 6/10, Tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, tối qua, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bà H. cùng con ruột trong tình trạng bị đa chấn thương, nguy kịch.

Đối tượng gây án Trần Chí Công bị tạm giữ để phục vụ điều tra. (Ảnh: Công an Cà Mau cung cấp)

“Kíp trực đã nỗ lực xử lý nhiều giờ để giữ lại mạng sống của 2 bệnh nhân, hiện đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức để chăm sóc đặc biệt, tiếp tục theo dõi, điều trị các biến chứng”, Tiến sĩ, bác sĩ Tô Minh Nghị nói.

Liên quan vụ việc trên, đối tượng Trần Chí Công đã bị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “giết người”. Qua xác minh bước đầu, Công và bà H. là người cùng ấp. Công đã ly hôn vợ, hành nghề chăn nuôi tại địa phương.

Còn chồng bà H. đã mất cách nay hơn 5 năm. Người phụ nữ góa bụa một mình nuôi con nhỏ. Khoảng 4 năm gần đây, Công và bà H. nảy sinh tình cảm, chung sống như vợ chồng.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.