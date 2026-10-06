Lật tẩy thủ đoạn phù phép gần 20 tấn bánh kẹo trôi nổi thành hàng ngoại nhập

Ngày 6/10, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện nhiều địa điểm sản xuất và kinh doanh bánh kẹo quy mô lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 18/9, các lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh kẹo và nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, Hà Nội) làm chủ.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 15 loại hàng hóa với 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương gần 19,73 tấn. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 823 thùng, 70 bao và 240kg nguyên liệu, bán thành phẩm, cùng nhiều máy móc, vật tư, bao bì, sổ sách và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Đạt đã thu mua bánh kẹo nguyên liệu và bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và xã La Phù (Hà Nội), sau đó đưa về các cơ sở do mình quản lý để phân loại, đóng gói. Đáng chú ý, Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và gắn thông tin, mã vạch giả mạo xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… dù thực tế toàn bộ hàng hóa đều được thu mua và hoàn thiện ngay tại Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang) tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hàng giả và hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, cơ quan Công an xác định hành vi của Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ. Kết quả kiểm tra mã vạch trên bao bì khẳng định đây là mã vạch sản phẩm nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm vi phạm liên quan trực tiếp đến vụ việc là 2.110 thùng, tương đương khoảng 19,3 tấn, với tổng trị giá hơn 1,12 tỷ đồng.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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