Tuyên án tử hình đối với bị cáo sát hại 3 người ở Đồng Nai

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Theo đó, sau một buổi xét xử, trưa 6/10, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội giết người; 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung đối với Nguyễn Đức Anh là tử hình.

Cùng với tuyên mức án tử hình, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Đức Anh bồi thường cho bị hại và gia đình tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe con người, đồng thời xâm phạm quản lý nhà nước đối với vũ khí quân dụng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh gây tổn thất rất lớn cho gia đình các bị hại, gây hoang mang, bàng hoàng tột độ trong quần chúng nhân dân; gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội giết người, từ 6 đến 7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) và chị Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, chị P.A. đã chủ động chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Sau khi uống rượu cùng một số bạn, khoảng 0 giờ ngày 3/9, Đức Anh mang 2 con dao Thái Lan chạy xe máy đến nhà P.A., ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, rồi leo lên mái nhà. Trong lúc cậy cửa sổ giếng trời, ông Đ.V.R. (bố chị P.A.) phát hiện và khuyên Đức Anh đi về, đồng thời trình báo công an.

Không vào được nhà P.A., đối tượng Đức Anh đột nhập nhà ông N.V.Q. (ở kế bên nhà chị P.A.). Khi thấy ông Q., Đức Anh cầm dao đuổi theo tấn công, ông Q. chống trả thì bị Đức Anh đuổi chém, rồi bỏ chạy.

Tiếp đó, Đức Anh cầm dao đâm vào cổ bà H.T.M. (vợ ông Q.) khiến nạn nhân tử vong. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn vào nhà ông Q. đâm chém khiến hai cháu (con của ông Q. và bà H.T.M.) là N.T.H. (11 tuổi) và N.N.H. (1 tuổi) chết tại chỗ.

Ông Q. bị Đức Anh chém 31 vết thương, được đưa cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Tuy nhiên, ông Q. được xác định tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi gây án, đối tượng Đức Anh bị công an bắt giữ quả tang tại hiện trường.