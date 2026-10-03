Cán bộ CSGT cứu người

Theo hồ sơ tố tụng, chuyên án VN10 do Công an TP.HCM mở rộng điều tra đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh tội phạm, khởi tố 525 vụ án với 3.799 bị can, thu giữ hơn 667 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng. Khép lại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nghiêm minh đối với 227 bị cáo. Trong đó, 11 bị cáo nhận mức án tử hình, 20 bị cáo nhận án tù chung thân và tổng hình phạt tù dành cho các bị cáo còn lại lên tới 2.338 năm.