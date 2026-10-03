Cán bộ CSGT cứu người
Khoảng 8 giờ ngày 2-10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thủy nội địa đoạn qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt- Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT- Công an TP Huế) nghe tiếng tri hô có người gặp nạn giữa sông, liền tiếp cận, cùng người dân đưa nạn nhân vào bờ để sơ cứu ban đầu.
Ngay sau đó, tổ Cảnh sát đường thủy nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (1966, trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Hành động kịp thời, không ngại nguy hiểm của Thượng tá Lê Diệt và người dân đã cứu sống người phụ nữ trong tình huống nguy cấp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/can-bo-csgt-cuu-nguoi-post358856.html