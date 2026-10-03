CSGT Hải Phòng cứu người đàn ông tự ngã xuống đường, mất nhiều máu

Theo Công an TP Hải Phòng, khoảng 10h25 hôm nay (3/10), khi làm nhiệm vụ trên tuyến QL38B (đoạn qua xã Gia Lộc), Tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện một người đàn ông lái xe máy có biểu hiện bất thường, nghi gặp vấn đề về sức khỏe.

Ít phút sau, người này tự ngã xuống đường, mất nhiều máu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi tiến hành sơ cứu, 2 Đại úy CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đến viện cấp cứu. Ảnh: Cơ quan công an.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Lê Thanh Tùng và Đại úy Vũ Minh Thắng nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân, sơ cứu và hỗ trợ hô hấp.

Cùng thời điểm này, Tổ công tác sử dụng xe đặc chủng khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Gia Lộc. Sau đó, người đàn ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương tiếp tục điều trị.

Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ kịp thời đưa đến viện, ông Kết đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Cơ quan công an.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người gặp nạn là ông Tăng Đức Kết (SN 1960, trú tại thôn Phương Duy 2, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng).

Hành động nhanh chóng, kịp thời của lực lượng CSGT Hải Phòng không chỉ giúp người đàn ông bảo toàn được tính mạng mà còn để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.