Lâm Đồng: Bắt nghi phạm cướp giật nhẫn vàng sau 5 giờ truy xét

Ngày 3/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý T.V.P.L (sinh năm 2007, thường trú tại Đông Phước, Đông Hiệp, TP Cần Thơ) liên quan vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng K.C, thôn Lạc Nghiệp, xã D’Ran.

Lực lượng chức năng làm việc với nghi phạm sau khi bắt giữ. (Ảnh CALĐ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h14 ngày 2/10, một nam thanh niên điều khiển xe máy Dream màu đỏ, không gắn biển số đến tiệm vàng K.C hỏi mua vàng.

Tại đây, khi chủ tiệm đưa cho xem một chiếc nhẫn vàng trọng lượng 2 chỉ, người này vờ đeo thử. Sau đó, nam thanh niên bất ngờ cầm nhẫn bỏ chạy khỏi tiệm, lên xe máy tẩu thoát.

Khoảng 17h20, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về vụ việc. Phòng Cảnh sát hình sự được chỉ đạo phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức truy xét nghi phạm.

Nghi phạm tại tiệm vàng trước khi cầm nhẫn vàng bỏ chạy. (Ảnh: CALĐ)

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ T.V.P.L. khi người này đang trên đường tẩu thoát khỏi địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vị trí bắt giữ cách hiện trường vụ việc khoảng 200km.

Tang vật cùng phương tiện liên quan đến vụ việc đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.