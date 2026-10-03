Thanh Hóa ngăn chặn nhiều vụ tống tiền dùng hình ảnh giả mạo, cắt ghép

Lực lượng an ninh mạng tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng xấu thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Những hình ảnh này được gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Việc khai thác tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc khiến nạn nhân dễ hoang mang, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng gây sức ép, buộc chuyển tiền.

Thủ đoạn tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm không mới, nhưng việc ứng dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa nội dung khiến người dân khó phân biệt thật, giả trong thời gian ngắn. Tâm lý lo sợ hình ảnh bị phát tán càng khiến nhiều người mất bình tĩnh và có thể làm theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng hướng dẫn, cảnh báo người bị đe dọa về thủ đoạn của các đối tượng, giúp họ ổn định tâm lý, không chuyển tiền và chủ động phối hợp cơ quan công an. Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, nhiều trường hợp đã nhận diện được hành vi tống tiền, không mắc bẫy và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, khi nhận được tin nhắn đe dọa kèm hình ảnh, video nhạy cảm, người dân không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video không đồng nghĩa với việc nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

“Khi gặp tình huống này, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý. Bởi việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại, mà còn có thể khiến người bị đe dọa tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền”, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán cho biết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần hạn chế công khai thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép. Không kết bạn, trò chuyện với những tài khoản không rõ danh tính, không truy cập đường link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho người không xác định được rõ nguồn gốc.

Khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm hoặc tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng; đồng thời trình báo ngay cơ quan công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.