Khởi tố 3 người tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh, moi tiền

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại phòng khám.

Theo kết quả kiểm tra, tại đây có việc chỉ định thực hiện một số dịch vụ không cần thiết, không nằm trong danh mục kỹ thuật được phép thực hiện hoặc không có tác dụng điều trị như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, sóng ngắn...

Một số kết quả xét nghiệm được xác định có dấu hiệu bị điều chỉnh theo hướng làm tăng mức độ bệnh, từ đó phát sinh thêm các khoản chi phí đối với người bệnh.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với các đối tượng và những người liên quan. Anh Công an TP Hà Nội

Cơ quan chức năng cũng phát hiện phòng khám tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguyên liệu, khu vực sản xuất, đóng gói được xác định không bảo đảm yêu cầu; chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng được quảng cáo là sản phẩm đủ điều kiện, sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, người được xác định cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân, qua đó để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật Hình sự và "Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra đồng thời khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về các tội danh trên.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.