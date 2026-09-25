Cán bộ '3 đúng' - Kỳ cuối: Đúng sản phẩm

Việc đánh giá cán bộ theo kết quả được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong cách phục vụ người dân ngay từ cơ sở. TRONG ẢNH: Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Hải trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tận nhà cho người dân bị bệnh hiểm nghèo theo mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ”. Ảnh: AN HẢI

Đà Nẵng đang tiên phong áp dụng phương thức đánh giá cán bộ theo hướng lấy sự hài lòng, niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo công vụ; thiết lập kỷ cương đi đôi với sự đồng hành, khích lệ và bảo vệ cán bộ.

Đo kết quả thông qua đánh giá KPI

Chuyển từ nhận xét định tính sang đo lường bằng kết quả là thay đổi quan trọng trong quản trị cán bộ. Khi nhiệm vụ được lượng hóa bằng tiêu chí cụ thể, kết quả có thể kiểm chứng, năng lực từng người được nhận diện rõ hơn; việc lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ vì thế có cơ sở công bằng, thực chất hơn.

Đây cũng là tinh thần được thể chế hóa tại Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng.

Từ các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, Đà Nẵng đưa yêu cầu “đúng kết quả” vào công tác cán bộ thông qua các bộ chỉ số đánh giá KPI, lấy sản phẩm thực tế làm căn cứ đo lường. Thành phố phân nhóm 9 đối tượng tương đồng, xây dựng 10-15 tiêu chí định lượng theo tháng, quý, tập trung vào 4 trục: phát triển kinh tế - xã hội; hiệu quả phân cấp, phân quyền; chuyển đổi số; xây dựng Đảng và đoàn kết nội bộ.

Đáng chú ý, thành phố còn định hướng từng bước xây dựng “Hệ thống chấm điểm năng lực cán bộ” trên nền tảng số, tích hợp dữ liệu về kết quả công tác, sản phẩm đầu ra, chỉ số tín nhiệm và phản hồi đa chiều, trong đó có thể sử dụng tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân qua mã QR và tiến độ xử lý công việc theo thời gian thực.

Theo Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh, yêu cầu đánh giá cán bộ dựa trên kết quả được địa phương triển khai bằng những cách làm mới, rõ việc, rõ sản phẩm.

Nhất là đối với những đầu việc khó lượng hóa bằng con số, địa phương thu thập thông tin từ nhiều nguồn: cấp trên đánh giá trách nhiệm, thái độ và năng lực xử lý tình huống; đồng nghiệp đánh giá tinh thần phối hợp, chia sẻ công việc; cấp dưới đánh giá năng lực điều hành, hướng dẫn; người dân, tổ chức phản hồi về thái độ và chất lượng phục vụ qua khảo sát, hòm thư góp ý hoặc đường dây nóng.

Một hồ sơ được giải quyết không chỉ là kết quả của một sản phẩm hành chính; sản phẩm cuối cùng còn là thời gian, chi phí được tiết kiệm. Vì vậy, trong cách làm của Đà Nẵng không chỉ là KPIs hay những con số cập nhật hằng tháng, mà là sự thay đổi tư duy quản trị: từ nhận xét sang đo lường, từ bình quân sang phân hóa, từ “làm đủ việc” sang “tạo ra giá trị”.

Tại phường Hải Vân, việc đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên bằng hiệu quả công việc, gắn với vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể.

“Kết quả đánh giá hằng tháng không chỉ để xếp loại mà còn là căn cứ điều chỉnh phân công, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và cả sàng lọc cán bộ. Qua đó, người làm tốt được ghi nhận, người chưa đáp ứng yêu cầu được kịp thời khắc phục, thay đổi vị trí hoặc thay thế, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ”, Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng chia sẻ.

Chạm đến sự hài lòng của người dân

Hiệu quả của cách đánh giá theo kết quả được triển khai tại Đà Nẵng đang dần được phản ánh qua những con số cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính đạt 91,2%; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 110 thủ tục hành chính giúp cắt giảm 95,19% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ hài lòng đạt 96,48/100 điểm, đưa Đà Nẵng đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số phục vụ hành chính công.

Thành phố cũng vận hành Cổng thông tin tiến độ số hóa; tỷ lệ ký số văn bản điện tử đạt 97,6% tại khối sở, ngành và 88,1% tại xã, phường.

Những con số trên thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong cách phục vụ người dân ngay từ cơ sở. Tại phường An Hải, Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai mô hình “1 đồng hành - 3 hỗ trợ” từ tháng 6/2026. Đến nay, mô hình đã hỗ trợ 58 người yếu thế chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tuyến và nhận kết quả tại nhà.

“Trước đây mỗi lần đi làm giấy tờ, tôi rất lo vì lớn tuổi lại không rành công nghệ. Nhưng vừa qua, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình. Sự chu đáo, trách nhiệm và thái độ nhã nhặn của cán bộ giúp người dân chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, yên tâm”, ông Ngô Văn Đông, người dân phường An Hải chia sẻ.

Hay như ở xã Tam Xuân, Đoàn xã tổ chức đội thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại 18 thôn, đồng thời thành lập tổ lưu động đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật; sau hơn một tháng đã hỗ trợ gần 500 lượt công dân với khoảng 450 hồ sơ.

Qua vài điển hình từ cơ sở nêu trên, có thể thấy rằng: Một hồ sơ được giải quyết không chỉ là kết quả của một sản phẩm hành chính; sản phẩm cuối cùng còn là thời gian, chi phí được tiết kiệm. Vì vậy, trong cách làm của Đà Nẵng không chỉ là KPIs hay những con số cập nhật hằng tháng, mà là sự thay đổi tư duy quản trị: từ nhận xét sang đo lường, từ bình quân sang phân hóa, từ “làm đủ việc” sang “tạo ra giá trị”.

Số liệu đồ họa do Ban Tổ chức Thành ủy cung cấp. Thực hiện: Đồng Trì và AI

Chọn hiệu quả và tạo động lực

Khi hiệu quả công việc được lấy làm thước đo, yêu cầu đặt ra không chỉ là đánh giá đúng mà còn tạo động lực để cán bộ làm tốt hơn. Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố về chính sách chi thu nhập tăng thêm đã tạo mối liên kết giữa đánh giá và đãi ngộ.

Theo đó, việc chi thu nhập tăng thêm hằng quý được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại và áp dụng đối với cá nhân từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Đây là cách để kết quả công việc không chỉ được đo đếm mà còn được ghi nhận và khuyến khích cán bộ chủ động, trách nhiệm, hướng tới hiệu quả thực chất. Qua đó hình thành chuỗi liên kết: đánh giá bằng kết quả, xếp loại bằng tiêu chí, đãi ngộ theo hiệu quả.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cách đánh giá theo sản phẩm giúp việc sử dụng nhân lực bám sát vị trí việc làm, thay vì chỉ dựa vào cơ cấu hay thâm niên. Theo Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh, việc gắn kết quả đánh giá với thu nhập tăng thêm tạo động lực rõ rệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiệu quả công việc; giúp phân loại chính xác người làm tốt và làm xuất sắc, tránh việc cào bằng.

“Khi quyền lợi gắn liền với kết quả sản phẩm công việc hằng tháng, hằng quý, cán bộ sẽ chủ động đôn đốc tiến độ và nâng cao chất lượng tham mưu. Chính sách đãi ngộ tốt hơn cho nhóm điểm số cao thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới của cá nhân”, ông Thanh nói.

Từ “đo kết quả, chọn hiệu quả” tạo động lực để cán bộ nỗ lực, thì kỷ cương là giới hạn để sự chủ động đi đúng hướng. Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo đặt ra yêu cầu “6 dám”. Từ tinh thần Nghị định, Đà Nẵng chủ động cụ thể hóa cơ chế “6 dám”, mở rộng không gian cho cán bộ phát huy năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cùng với khuyến khích đổi mới, Đà Nẵng tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, theo Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/11/2025 của Thành ủy. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU được chuyển hóa thành các yêu cầu có thể kiểm tra, đánh giá và quy trách nhiệm cụ thể; cán bộ, công chức để xảy ra chậm trễ, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc phải thực hiện công khai xin lỗi.

“Đúng người, đúng việc; đúng năng lực, đúng sở trường; đúng sản phẩm” không chỉ là một cách làm mới trong công tác cán bộ, mà là cách Đà Nẵng đang đặt lại thước đo giá trị của cán bộ. Giá trị ấy không nằm ở vị trí, thâm niên hay những lời nhận xét, mà được kiểm chứng qua năng lực và kết quả tạo ra.

Khi đúng người được giao đúng việc, người có năng lực được đặt vào môi trường để phát huy, người dám làm được bảo vệ, người làm tốt được ghi nhận và người né tránh trách nhiệm bị sàng lọc, bộ máy sẽ vận hành thực chất hơn. Đó cũng là nền tảng để Đà Nẵng xây dựng một đội ngũ không chỉ “đủ người”, mà thực sự “đúng người” - những cán bộ biến trách nhiệm thành hành động, hành động thành sản phẩm và sản phẩm thành giá trị cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

Cán bộ “3 đúng” - Kỳ 1: Đúng người, đúng việc

Cán bộ "3 đúng" - Kỳ 2: Đúng năng lực, đúng sở trường