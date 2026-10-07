Vì FIFA ASEAN Cup 'khập khiễng', giải đấu này đáng bị tẩy chay

Đáng ra FIFA cần tổ chức giải công bằng

Trong khi bóng đá nữ khu vực đã có ba đại diện dự World Cup gần đây và nhiều nền bóng đá nữ đang cần thêm sân chơi để phát triển, sự thiếu vắng một FIFA ASEAN Cup nữ đặt ra câu hỏi lớn về thông điệp mà FIFA thực sự muốn gửi tới cộng đồng yêu bóng đá.

FIFA tạo sân chơi cho mỗi giải nam chỉ vì tiền?

Không thể phủ nhận FIFA ASEAN Cup là một sáng kiến mới đáng chú ý. Việc FIFA trực tiếp đứng sau một giải đấu dành cho các đội tuyển Đông Nam Á có thể tạo thêm những trận đấu quốc tế, tăng sức cạnh tranh và giúp bóng đá khu vực được chú ý nhiều hơn. Nhưng chính vì FIFA là tổ chức quản lý bóng đá toàn cầu, câu hỏi về bình đẳng giới của sân chơi này càng khó bỏ qua.

Trong nhiều năm, FIFA đã xây dựng một hệ thống thi đấu tương đối song hành giữa nam và nữ. World Cup có cả giải nam và nữ. Các cấp độ U17, U20 cũng có sân chơi cho hai giới. Thông điệp rất rõ: bóng đá không phải môn thể thao chỉ dành cho nam giới.

Ở cấp châu lục, xu hướng tương tự cũng được duy trì. Asian Cup có giải nam và nữ; bóng đá trẻ nữ ngày càng có hệ thống thi đấu riêng. Đông Nam Á cũng có ASEAN Championship cho nữ bên cạnh giải nam. Vậy tại sao khi FIFA trực tiếp tạo ra một giải đấu mới cho Đông Nam Á, bóng đá nữ lại không xuất hiện trong kế hoạch?

Đây không phải đòi hỏi FIFA phải lập tức tạo ra một giải nữ có quy mô, tiền thưởng hay giá trị thương mại ngang giải nam. Bóng đá nữ vẫn có những đặc thù về thị trường và lịch thi đấu. Nhưng nếu FIFA thực sự xem đây là một dự án phát triển bóng đá Đông Nam Á, thì phát triển một nửa cộng đồng cầu thủ không thể được xem là phát triển toàn diện.

Đáng nói hơn, FIFA không thể nói rằng bóng đá nữ ASEAN chưa đủ sức hấp dẫn để được đầu tư. Bởi khu vực này từng có tới ba đại diện dự World Cup nữ: Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Ngược lại, chưa có đội nam nào vượt được vòng loại. Thành tích ấy cho thấy bóng đá nữ ASEAN hoàn toàn có khả năng bước ra sân khấu thế giới.

Điều này khiến người ta phải đặt câu hỏi về tiêu chí phát triển của FIFA: đang phát triển bóng đá hay đang phát triển những sản phẩm bóng đá có khả năng tạo ra giá trị thương mại cao hơn?

FIFA cần có sân chơi cho phụ nữ ở mọi cấp độ.

Nên tẩy chay vì lương tri và bình đẳng giới

Nếu FIFA ASEAN Cup được quảng bá như một bước tiến của bóng đá Đông Nam Á nhưng không có một chiến lược tương xứng cho bóng đá nữ, người hâm mộ hoàn toàn có quyền coi thường tính nghiêm túc của dự án.

Tẩy chay không phải là quay lưng với bóng đá. Càng không phải là phủ nhận công sức của các cầu thủ nam. Đối tượng của sự phản đối ở đây là một cách tổ chức thể thao tạo ra sự bất bình đẳng về cơ hội.

FIFA không phải một tổ chức nhỏ bé thiếu nguồn lực để không thể nghĩ đến bóng đá nữ. FIFA đã tổ chức World Cup nữ, đã xây dựng hệ thống giải trẻ nữ và nhiều lần tuyên bố thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn cầu. Chính vì vậy, khi mở một sân chơi hoàn toàn mới tại Đông Nam Á mà không có một phiên bản tương ứng dành cho nữ, FIFA càng khó viện dẫn lý do rằng đây chỉ là một lựa chọn về lịch thi đấu.

Đông Nam Á lại càng không phải nơi bóng đá nữ cần được xem như một phần phụ. Việt Nam, Thái Lan và Philippines đã từng dự World Cup nữ. Những cầu thủ nữ của khu vực đã chứng minh rằng họ có năng lực thi đấu ở sân khấu lớn nhất. Họ cần thêm những giải đấu quốc tế chất lượng để duy trì và nâng cao trình độ, chứ không phải tiếp tục đứng ngoài mỗi khi một sân chơi mới được FIFA tạo ra.

Nếu FIFA thực sự tin vào bình đẳng giới, hãy chứng minh điều đó bằng cơ hội thi đấu, chứ không chỉ bằng khẩu hiệu. Và nếu một giải đấu mang thương hiệu FIFA chưa đáp ứng được nguyên tắc cơ bản ấy, người hâm mộ hoàn toàn có quyền nói không. Bởi bóng đá nữ không thể mãi được yêu cầu chờ đến khi đủ lớn mới được đầu tư. Muốn nó lớn, trước hết phải trao cho nó cơ hội.

FIFA ASEAN Cup có thể là một giải đấu mới. Nhưng nếu nó bắt đầu bằng sự bất bình đẳng, thì việc tẩy chay giải đấu ấy không phải chống lại bóng đá. Đó là cách buộc những người điều hành bóng đá phải trả lời câu hỏi mà họ không thể né tránh: Nếu bóng đá thực sự dành cho tất cả, tại sao sân chơi mới này lại chỉ dành cho một nửa?