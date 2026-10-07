João Félix muốn trở lại Barcelona, Hansi Flick đứng trước quyết định khó

João Félix hiện khoác áo Al-Nassr theo hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027. Trong cuộc phỏng vấn với AS, chân sút 26 tuổi thừa nhận mong muốn trở lại bóng đá châu Âu, dù chưa xác định thời điểm cụ thể. “Tôi đang nghĩ về việc trở lại châu Âu, dù có thể không phải ngay lập tức. Tôi không biết liệu đó sẽ là vào cuối mùa giải này hay mùa giải tới, nhưng tôi muốn”, Félix chia sẻ.

João Félix mong muốn trở lại thi đấu tại châu Âu trong tương lai

Mong muốn trở lại châu Âu của João Félix xuất phát từ khát khao được thi đấu tại Champions League và cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu. Theo đó, Barcelona được tiền đạo người Bồ Đào Nha ưu tiên. Félix từng khoác áo đội bóng xứ Catalonia theo dạng cho mượn từ Atlético Madrid ở mùa giải 2023/24.

Người đại diện Jorge Mendes được cho là đã liên hệ với Barcelona để thông báo về nguyện vọng của thân chủ. Việc Félix có thể trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2027 sẽ giúp đội bóng xứ Catalonia giảm đáng kể chi phí chuyển nhượng.

João Félix từng khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Atlético Madrid ở mùa giải 2023/24

Đó là lợi thế đáng kể trong bối cảnh đội chủ sân Camp Nou vẫn phải tính toán chặt chẽ về tài chính và quỹ lương. Một thương vụ không mất phí chuyển nhượng vì thế có thể trở nên hấp dẫn hơn so với việc chi ngân sách lớn cho một phương án tấn công khác.

Barcelona cũng có thể phải tính đến những thay đổi nhân sự ở hàng công trong thời gian tới. Dani Olmo đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, trong đó có Bayern Munich và Manchester City. Trường hợp tiền vệ người Tây Ban Nha rời Camp Nou, ban lãnh đạo Barca sẽ cần một phương án bổ sung phù hợp.

Dani Olmo nhận được nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn như Bayern Munich và Manchester City

Dù viễn cảnh Félix trở lại Barcelona có những điểm thuận lợi, thương vụ vẫn tồn tại một rào cản quan trọng mang tên Hansi Flick. Nhà cầm quân người Đức được cho là chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi phương án đưa cầu thủ 26 tuổi trở lại. Điều này có thể khiến Barcelona phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, bất chấp việc Jorge Mendes đang tìm cách thúc đẩy thương vụ.

Bản thân Flick từng ưu tiên một hệ thống đề cao cường độ pressing, khả năng di chuyển không bóng và tính kỷ luật chiến thuật. Vì vậy, nếu muốn trở lại Camp Nou, Félix không chỉ cần chứng minh khả năng tạo đột biến mà còn phải cho thấy mình phù hợp với yêu cầu chuyên môn của HLV người Đức.

HLV Hansi Flick được cho là không hứng thú với viễn cảnh João Félix trở lại Barcelona ↵

Ở thời điểm hiện tại, Barcelona chưa đưa ra quyết định chính thức về khả năng tái hợp tiền đạo người Bồ Đào Nha. Mặc dù Félix đã bày tỏ nguyện vọng, người đại diện Mendes cũng bắt đầu những bước đi đầu tiên, nhưng quan điểm của Flick có thể đóng vai trò then chốt.

Nếu Barcelona thực sự mở cửa, João Félix sẽ có cơ hội viết tiếp câu chuyện còn dang dở tại Camp Nou. Ngược lại, sự dè dặt từ Hansi Flick có thể khiến giấc mơ trở lại đội bóng xứ Catalan của tiền đạo 26 tuổi tiếp tục phải chờ đợi.