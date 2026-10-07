Enzo Fernandez khóc trong ngày chia tay Messi.

Sáng 7/10, Messi khép lại trận đấu cuối cùng cho tuyển Argentina với chiến thắng 3-0 trước Benin. Sau trận, M10 có những chia sẻ gửi đến hơn 85.000 khán giả tại sân Monumental những những kỷ niệm đã trải qua cùng đội tuyển nước nhà.

Đáng chú ý, trong lúc Messi chia sẻ, ống kính máy quay bắt gặp khoảnh khắc Enzo Fernandez bật khóc ở phía sau. Tiền vệ của Man City không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến thần tượng của mình khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp.

Messi từ lâu đã là một trong những hình mẫu lớn nhất đối với Enzo. Trước khi trở thành đồng đội của siêu sao người Argentina, Enzo cũng giống như hàng triệu cầu thủ trẻ khác: dõi theo Messi thi đấu, ngưỡng mộ tài năng và khao khát một ngày được đứng chung sân với thần tượng.

Nụ cười của Enzo trước khoảnh khắc Messi sút 11 m tung lưới Benin.

Năm 2016, khi Messi quyết định giã từ tuyển quốc gia sau thất bại tại Copa America, Enzo đã viết thư để xin đàn anh thay đổi ý định. Lúc này, Enzo mới 15 tuổi và đang thi đấu cho đội trẻ River Plate.

Cuối cùng, Messi thực sự thay đổi ý định. Anh trở lại và giúp Argentina vô địch Copa America 2021 cùng World Cup 2022. "El Pulga" và Enzo là hai cầu thủ chủ chốt trong hành trình vô địch của "Albiceleste" trên đất Qatar.

Đến giải đấu năm 2026, cả hai tiếp tục sát cánh, tạo ra những màn trình diễn chói sáng, nhưng chỉ về nhì khi thua Tây Ban Nha ở chung kết.

Ole bình luận rằng đối với Enzo, được thi đấu bên cạnh Messi từng là một đặc ân. Từ một người hâm mộ, anh có cơ hội trở thành đồng đội, chia sẻ phòng thay đồ và cùng Messi chiến đấu vì màu áo Argentina. Đó là trải nghiệm mà không phải cầu thủ nào cũng có được.

Báo chí Argentina tin rằng đã đến lúc Enzo phải lãnh lấy trách nhiệm lớn hơn ở tuyển quốc gia khi Messi rời đi. Tại World Cup 2026, ngôi sao của Man City chứng tỏ được đẳng cấp khi là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất của đội. Trong những năm tới, Enzo buộc phải duy trì màn trình diễn ở đẳng cấp cao và chứng tỏ tầm quan trọng trong hệ thống của HLV Lionel Scaloni.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.