Hai bài toán khó cần HLV Kim Sang-sik giải quyết trước Asian Cup 2027

Trong đội hình Việt Nam chinh chiến tại FIFA ASEAN Cup, có 2 vị trí mà HLV Kim chỉ nắm trong tay một cầu thủ duy nhất để đá đúng sở trường, là tiền vệ phòng ngự và tiền đạo cắm. Khi Xuân Son dính chấn thương và sớm nói lời chia tay giải đấu, Việt Nam không còn ai đủ tầm thay thế. Lê Phạm Thành Long vẫn bền bỉ khi chơi tiền vệ mỏ neo, song, vì mật độ cày ải dày đặc, tiền vệ của Công an Hà Nội cũng sa sút phong độ ở giải đấu gần nhất.

Ban huấn luyện còn khoảng 3 tháng để rà soát lực lượng, đồng thời theo dõi sát các diễn biến tại V.League 2026/27, giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia nhằm bổ sung nhân sự cho mục tiêu trọng tâm Asian Cup 2027.

Một mình Thành Long là không đủ để bao quát cả giải đấu cân não. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Chờ Ngọc Tân, Thái Sơn trở lại

Việc chỉ mang theo một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa là Thành Long được xem như canh bạc mạo hiểm của HLV Kim Sang-sik. Tuyến giữa sau đó chỉ được bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa trám vào vị trí của Quang Hải, khiến trục xoay thu hồi bóng vốn đã mỏng lại càng thêm chông chênh.

Khi Thành Long hụt hơi, tuyến giữa của tuyển Việt Nam lập tức bộc lộ điểm yếu trong tranh chấp tay đôi, thoát áp lực và che chắn từ xa ở các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup. Tình hình càng thêm khó với HLV Kim khi Nguyễn Hoàng Đức không đạt thể trạng tốt nhất và chỉ đủ sức đá chính ở lượt trận cuối gặp Malaysia.

Phải tăng cường chất lượng và chiều sâu hàng tiền vệ, đây là mục tiêu quan trọng của HLV Kim trước Asian Cup 2027. Vị chiến lược gia người Hàn sẽ chờ đợi Doãn Ngọc Tân và Nguyễn Thái Sơn hồi phục chấn thương. HLV Kim có thêm thời gian để quan sát V.League, cân nhắc tuyển chọn một số cái tên mới cho vị trí "mỏ neo".

Ngọc Tân đã dính chấn thương ở vòng 1 V.League 2026/27 và đánh mất cơ hội trở lại đội tuyển để dự ASEAN Cup. Tiền vệ Thái Sơn của CLB Ninh Bình đã nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng, dự kiến tái xuất sân cỏ vào cuối năm nay. Theo kịch bản tốt nhất, Thái Sơn trở lại và có một tháng để tìm lại phong độ lẫn cảm giác bóng trước khi đội tuyển tập trung cho ASEAN Cup 2026.

Trước khi Thành Long là sự lựa chọn số 1 của HLV Kim ở vị trí tiền vệ "mỏ neo", Ngọc Tân và Thái Sơn từng được tin tưởng. Sau 2 năm, nhân sự chất lượng cho đội tuyển ở vị trí tiền vệ phòng ngự cũng chỉ xoay quanh những cái tên kể trên, do đó sự hồi phục của Ngọc Tân, Thái Sơn và khả năng lấy lại phong độ đỉnh cao của 2 tiền vệ này rất quan trọng cho kế hoạch của đội tuyển tại Asian Cup 2027.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong về vị trí tiền vệ phòng ngự: "Nhân sự của đội tuyển trong 2 năm gần đây dồi dào hơn hẳn nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự lại rất thiếu người. Với phần lớn vị trí khác, đội tuyển có thêm lựa chọn từ nguồn cầu thủ nhập tịch, do đó chất lượng nâng lên đáng kể. Với vị trí tiền vệ phòng ngự, V.League chưa có nguồn cầu thủ nhập tịch chất lượng".

BLV Quang Huy tiếp tục phân tích: "Vấn đề kể trên thể hiện rõ xu hướng tuyển quân tại V.League. Các CLB sẽ ưu tiên suất ngoại binh cho tiền đạo, cầu thủ chạy cánh hoặc trung vệ. Ở giữa sân, không có tiền vệ đá giữa thi đấu ở V.League và theo suất ngoại binh đủ 5 năm. Do đó, trong vai trò tiền vệ phòng ngự, HLV Kim vẫn xoay quanh các tiền vệ nội và lựa chọn không đa dạng".

Thành Long thi đấu tốt tại ASEAN Cup 2026. Đến FIFA ASEAN Cup, sự áp đảo của tuyến giữa Việt Nam không được duy trì khi Thái Lan và Malaysia bổ sung tiền vệ trung tâm chất lượng. "Các chiến binh sao vàng" cần nhiều hơn một Thành Long để đối chọi với loạt đối thủ mạnh ở Asian Cup 2027 và HLV Kim hiển nhiên là người nhìn ra điều này đầu tiên.

Việt Nam cần tiền đạo dự phòng chất lượng cho Xuân Son. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Bài toán tìm người chia lửa Xuân Son

HLV Kim đã 2 lần đối mặt bài toán khó khi Xuân Son chấn thương. Tại chung kết ASEAN Cup 2024, Xuân Son rời sân sớm ở trận chung kết lượt về và đội tuyển đã vượt khó thành công trên đất Thái Lan. Đến FIFA ASEAN Cup, ngoại binh gốc Brazil rời giải chỉ sau một trận và HLV Kim không có cách nào để lấp đầy khoảng trống.

Lần lượt Tài Lộc, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng được bố trí đá cao nhất nhưng không một ai làm đúng vai trò Xuân Son để lại. Tài Lộc có sự nhạy bén, chạy chỗ tốt nhưng hoạt động rộng theo bản năng, dẫn đến thường xuyên bỏ vòng cấm. Đình Bắc vẫn là mẫu tiền đạo chạy cánh và cần không gian chơi bóng. Williams Minh Hoàng có thể hình, kỹ năng lý tưởng để đá trung phong, nhưng thói quen thi đấu vẫn dạt ra 2 biên.

Nếu Việt Nam bố trí một tiền đạo cắm thực thụ để gây áp lực trong khu vực 16,5m, kết quả trước Thái Lan và Malaysia có thể đã khác. Đó chính là vấn đề mà HLV Kim phải tính toán cho hành trình sắp tới ở Asian Cup 2027. Xuân Son vẫn là tiền đạo số 1 của Việt Nam nhưng "Các chiến binh sao vàng" phải có phương án dự phòng để không lặp lại kịch bản như ở FIFA ASEAN Cup.

HLV Kim sẽ tính đến các tiền đạo nhập tịch mới. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Trong 3 tháng tới, Olaha có thể được FIFA chấp thuận khoác áo tuyển Việt Nam. Tân binh của CLB Công an TPHCM đã nhận quốc tịch và lấy cái tên thuần Việt Olaha Mạnh Đức. Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều thông tin Gordon Rimario sẽ nhập tịch trong giai đoạn tới và kịp hoàn tất thủ tục khoác áo đội tuyển dự Asian Cup 2027 nếu được HLV Kim lựa chọn.

Về cơ bản, HLV Kim sẽ chờ đợi vào nguồn cầu thủ nhập tịch để bổ sung chất lượng hàng công Việt Nam. Trong dàn tiền đạo nội, Tiến Linh không được HLV Kim triệu tập ở 2 giải gần nhất. Bùi Vĩ Hào cũng mất hút kể từ ASEAN Cup 2024 vì chấn thương. Ông Kim trao cơ hội cho Gia Hưng, song tiền đạo của CLB Ninh Bình chưa ra sân ở đội tuyển.

Ở diễn biến khác, HLV Kim sẽ có thêm phương án cho vị trí trung vệ khi Lương Chí Khải (Colonna) đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Trung vệ của Thể Công Viettel nhận quốc tịch Việt Nam từ tháng 9 nhưng chưa được FIFA chấp thuận khoác áo đội tuyển, do đó HLV Kim không triệu tập dự ASEAN Cup 2026.