Arteta gia nhập nhóm HLV nhận lương cao nhất Premier League

Arteta được Arsenal gia hạn hợp đồng đến năm 2030 sau mùa giải thành công nhất của ông tại Emirates.

Arsenal vừa gia hạn hợp đồng với Mikel Arteta đến tháng 6/2030, tiếp tục gắn bó lâu dài với HLV người Tây Ban Nha sau mùa giải thành công nhất của ông tại Emirates.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở mức lương. Theo The Times, tổng thu nhập của Arteta có thể vượt 20 triệu bảng mỗi năm, gần gấp đôi con số khoảng 10 triệu bảng trước đây nếu tính cả các khoản thưởng.

Một số nguồn tại Anh đưa ra mức khác nhau tùy cách tính. The Guardian cho biết lương cơ bản của Arteta vào khoảng 10 triệu bảng mỗi năm, kèm các khoản thưởng có thể nâng tổng thu nhập lên khoảng 15 triệu bảng. talkSPORT cũng đưa ra con số tương tự.

Dù có chênh lệch giữa các nguồn, mức đãi ngộ mới cho thấy Arsenal đánh giá rất cao Arteta sau những gì ông làm được trong vài mùa gần đây.

HLV 44 tuổi giúp Arsenal chấm dứt 22 năm chờ chức vô địch Premier League ở mùa 2025/26. Đội bóng thành London cũng tiến vào chung kết Champions League, qua đó có mùa giải thành công nhất kể từ khi Arteta lên nắm quyền.

Arteta tiếp quản Arsenal từ tháng 12/2019. Những mùa đầu của ông không hề dễ dàng, khi đội bóng nhiều lần thi đấu thiếu ổn định và bản thân Arteta từng chịu áp lực lớn về tương lai.

Ban lãnh đạo Arsenal khi đó vẫn chọn tiếp tục trao cơ hội cho Arteta. Theo thời gian, ông dần xây dựng lại đội hình, giúp Arsenal trở lại cuộc đua vô địch Premier League và duy trì vị thế cạnh tranh ở Champions League.

Sau khi Pep Guardiola rời Man City, Arteta trở thành HLV có thời gian tại vị lâu nhất Premier League. Nếu hoàn tất hợp đồng mới, ông sẽ có hơn 10 năm liên tục dẫn dắt Arsenal.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi tiếp tục gắn bó với CLB. Điều khiến tôi hào hứng nhất là những gì chúng tôi đã làm được mới chỉ là khởi đầu”, Arteta chia sẻ sau khi gia hạn.

Mức lương mới phần nào phản ánh vị thế hiện tại của Arteta tại Emirates. Từ một HLV trẻ từng bị đặt nhiều dấu hỏi, ông giờ trở thành nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch dài hạn của Arsenal.