CLB TP.HCM I giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch

CLB TP.HCM I (áo đỏ) đang dẫn đầu với 25 điểm sau 9 trận và chưa nhận thất bại nào từ đầu mùa.

Sau thời gian tạm dừng để tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 2026, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc trở lại với các trận đấu của vòng 10.

Trước khi giải tạm nghỉ, TP.HCM I tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi. Sau 9 trận, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi có 25 điểm, hơn Hà Nội I 6 điểm và hơn Thái Nguyên T&T 7 điểm. Lợi thế ấy giúp nhà đương kim vô địch nắm quyền tự quyết trong phần còn lại của mùa giải.

Điểm mạnh của TP.HCM I nằm ở sự ổn định. Đội thắng 8, hòa 1 và chưa thua trận nào, đồng thời ghi 30 bàn nhưng mới thủng lưới 3 lần. Đây là hiệu suất vượt trội so với phần còn lại của giải.

Trong khi đó, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T vẫn còn cơ hội bám đuổi nhưng không còn nhiều dư địa cho những cú sẩy chân. Hà Nội I đang có 19 điểm sau 9 trận, còn Thái Nguyên T&T có 18 điểm sau 8 trận. Quãng nghỉ vừa qua giúp hai đội có thêm thời gian điều chỉnh lối chơi, nhưng khoảng cách với TP.HCM I vẫn là thách thức lớn.

Ở vòng 10, TP.HCM I chạm trán Than KSVN lúc 16h trên sân Ngãi Giao. Đội bóng vùng Mỏ từng là đối thủ khó chịu trong nhiều mùa trước, nhưng lực lượng hiện tại đã suy giảm sau những biến động đầu mùa.

Than KSVN mới có 2 chiến thắng sau 8 trận, ghi 11 bàn và để lọt lưới 14 lần. Xét về phong độ và chiều sâu đội hình, TP.HCM I vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Cùng giờ, Hà Nội I làm khách trước Phong Phú Hà Nam. Đội chủ nhà sở hữu lực lượng trẻ và từng tạo ra một số trận đấu tích cực từ đầu mùa, nhưng tương quan nhân sự vẫn nghiêng về phía Hà Nội I. Nếu muốn tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, đội bóng Thủ đô gần như buộc phải giành trọn 3 điểm.

Ở trận còn lại lúc 18h, Thái Nguyên T&T tiếp Hà Nội II. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để đội bóng của HLV Văn Thị Thanh cải thiện điểm số, khi Hà Nội II mới có 2 điểm sau 9 trận và đang nằm cuối bảng.

Cục diện hiện tại vì thế chưa cho thấy khả năng thay đổi lớn. TP.HCM I vẫn giữ lợi thế về điểm số, hiệu suất ghi bàn và sự ổn định. Cuộc đua vô địch chỉ thực sự mở lại nếu đội đầu bảng đánh rơi điểm trong những vòng tới.