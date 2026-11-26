Chiều 25/11 (giờ Mỹ), ca sĩ Hồ Lệ Thu đột ngột ngất xỉu, được người thân gọi xe cứu thương thông qua tổng đài 911 và đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Sau khi đo huyết áp, độ bão hòa oxy trong máu bằng máy Zoll và một số kiểm tra cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bước đầu Hồ Lệ Thu ngất do tụt huyết áp xuống 77mmHg. Đây là tình trạng đáng lo ngại, cần được theo dõi thêm.

"Sau một đêm truyền dịch và nghỉ ngơi tại bệnh viện, hiện tôi đã tạm ổn, được bác sĩ cho về nhà", nữ ca sĩ chia sẻ với VietNamNet.

Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, Hồ Lệ Thu tiếc nuối khi không thể tham gia đêm nhạc mừng Lễ Tạ ơn tại Virginia, Mỹ vào tối 26/11. Chị áy náy với khán giả nhưng cũng thấy may mắn khi được bầu show thông cảm, chia sẻ.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồ Lệ Thu tên thật là Tào Thế Lệ Thu, sinh năm 1973 Hà Nội và lớn lên ở miền Nam. Chị từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1991, thành lập nhóm nhạc Techno năm 1998 cùng Kỳ Phương và Thúy Uyên. Sau khi nhóm tan rã, chị sang Mỹ định cư và tiếp tục hoạt động âm nhạc.

Đây là lần hiếm hoi Hồ Lệ Thu gặp vấn đề về sức khỏe. Nhiều năm nay, chị duy trì lối sống khoa học để nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần. Hằng ngày, nữ ca sĩ dậy sớm tập yoga, chạy bộ, chủ trương ăn ít nhưng sạch và thanh đạm. Để giữ cho tinh thần khỏe mạnh, giọng ca 7X còn tu tập và thiền, sống tích cực, lạc quan.

"Buông tay" - Hồ Lệ Thu