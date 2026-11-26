Ngồi trong căn nhà nhỏ ở thôn Vòng Huyện (xã Bố Hạ, thành phố Bắc Ninh), ông Nguyễn Như Bẩy không giấu được xúc động khi kể về cuộc sống của gia đình sau khi con trai và con dâu lần lượt qua đời. Ba cháu nội còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất cha mẹ, thi thoảng lại hỏi ông bà về sự vắng mặt của bố mẹ. Những câu hỏi ngây thơ ấy khiến vợ chồng ông càng thêm xót xa.

Sau khi Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “123 ngày mất cả cha lẫn mẹ và câu hỏi xé lòng của trẻ lên 3: Bà ơi, bố mẹ đâu?”, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình.

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 41.650.000 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình ông Bẩy, bà Phường, với mong muốn giúp ba đứa trẻ có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập và vơi bớt những khó khăn sau biến cố quá lớn.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, ông Bẩy - ông nội của ba cháu, đại diện gia đình gửi lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News, các bạn đọc và nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ.

Bạn đọc Báo Điện tử VTC News chung tay hỗ trợ hơn 41 triệu đồng cho ba đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ.

Ông Bẩy cho biết, sự sẻ chia của mọi người là nguồn động viên lớn đối với gia đình trong lúc khó khăn nhất. Số tiền này giúp ông bà có thêm điều kiện chăm lo cho các cháu, trang trải những khoản chi phí sinh hoạt, học hành trước mắt.

“Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu, không biết có thể chăm lo cho các cháu được đến đâu. Nhận được sự giúp đỡ của mọi người, gia đình rất biết ơn. Tôi mong các cháu có điều kiện tiếp tục đi học, lớn lên khỏe mạnh, không phải chịu thêm thiệt thòi”, ông Bẩy chia sẻ.

Theo ông Bẩy, từ ngày bố mẹ qua đời, cuộc sống của ba đứa trẻ thay đổi hoàn toàn. Huy, 12 tuổi, phần nào hiểu được chuyện đau lòng của gia đình. Nhưng với Thảo Nhi, 6 tuổi, và Bảo Ngọc vừa tròn 3 tuổi, sự vắng mặt của bố mẹ vẫn là điều khó lý giải.

Có những lúc các cháu hỏi bố mẹ đi đâu, bao giờ về. Ông bà không biết phải giải thích thế nào để các cháu hiểu mà không phải chịu thêm tổn thương. Mỗi lần nghe cháu nhắc đến bố mẹ, ông bà lại nghẹn lòng.

Trước đó, ngày 5/12/2025, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1990) được gia đình phát hiện qua đời trong phòng ngủ. Hơn 4 tháng sau, ngày 8/4/2026, anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984), chồng chị, cũng đột tử trong phòng ngủ. Hai biến cố liên tiếp khiến ba đứa trẻ mất đi cả cha lẫn mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Số tiền ủng hộ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm không thể bù đắp những mất mát mà ba đứa trẻ phải chịu đựng, nhưng là sự tiếp sức thiết thực để ông bà có thêm điều kiện chăm lo cho các cháu. Với gia đình, đó còn là sự động viên, giúp họ có thêm niềm tin để vượt qua những ngày tháng chật vật phía trước.

Báo điện tử VTC News xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Danh sách những tấm lòng vàng ủng hộ ba bé Nguyễn Thế Huy, Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Thị Bảo Ngọc xem TẠI ĐÂY. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.