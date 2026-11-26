Cụ ông 76 tuổi, trú tại Ninh Bình ăn miến vịt trong một bữa cỗ. Sau đó, ông xuất hiện cảm giác nuốt vướng, đau khi nuốt. Sáng hôm sau, người bệnh đến cơ sở y tế tuyến trước, được phát hiện dị vật xương trong thực quản qua phim chụp cắt lớp vi tính (CLVT). Chiều 22/11, ông nhập viện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Kết quả chụp CLVT lồng ngực có tiêm thuốc cản quang cho thấy mảnh xương dẹt, kích thước khoảng 23 x 27 mm, bờ sắc, mắc ở 1/3 trên thực quản, ngang đốt sống ngực D4-D5. Dị vật cắm vào cả hai thành thực quản, trong đó thành trái sâu hơn. Đáng chú ý, bờ xương chỉ cách cung động mạch chủ khoảng 8 mm. Thành thực quản đã có dấu hiệu tổn thương.

Ê-kíp nội soi lấy dị vật tại phòng mổ. Ảnh: Lê Đạt

Các bác sĩ đánh giá vị trí, kích thước, hình thái dị vật và nguy cơ tổn thương mạch máu lớn lân cận. Sau hội chẩn, ê-kíp thống nhất nội soi lấy dị vật dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ. Các chuyên khoa phẫu thuật đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ nếu xảy ra biến chứng.

Theo bác sĩ, dị vật đã mắc khoảng 24 giờ, có nguy cơ gây viêm, áp xe trung thất nếu không được xử trí kịp thời. Hình dạng mảnh xương dẹt, hai chiều gần tương đương nhau cũng khiến việc lấy ra khó khăn. Hai bờ sắc đang cắm vào thành thực quản, nên thao tác thiếu chính xác có thể gây rách sâu hơn hoặc tổn thương mạch máu lớn.

Qua nội soi, bác sĩ xác định mảnh xương vịt cắm vào hai thành thực quản. Ê-kíp sử dụng thòng lọng (snare) luồn qua bờ phải của dị vật, nơi xương cắm nông hơn, để cố định rồi từ từ đưa ra ngoài dưới quan sát trực tiếp.

Sau khi lấy xương, kiểm tra ghi nhận vết rách niêm mạc và tụ máu dưới niêm mạc tại vị trí dị vật mắc. Các bác sĩ sử dụng clip nội soi đóng vết rách, cầm máu và hạn chế biến chứng. Thủ thuật kết thúc, không ghi nhận chảy máu. Người bệnh ổn định, được chuyển về Khoa Tiêu hóa - Gan mật tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các bác sĩ thăm khám người bệnh sau can thiệp. Ảnh: Lê Đạt

TS.BS Phạm Bình Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Tiêu hóa Bạch Mai cho biết, xương cá, xương gà, xương vịt mắc trong thực quản có thể gây rách, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất, thậm chí tổn thương các mạch máu lớn lân cận.

Người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn sau ăn, đau vùng cổ hoặc sau xương ức, nuốt đau, khó nuốt hay cảm giác vướng dị vật. Đặc biệt, không nên cố nuốt cơm, bánh mì hoặc thức ăn khác để đẩy xương xuống, bởi cách này có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, làm tăng tổn thương thực quản.

Với dị vật sắc nhọn hoặc nằm gần mạch máu lớn, người bệnh cần được chụp CLVT để xác định vị trí, mức độ tổn thương và lựa chọn phương án xử trí. Việc can thiệp nên thực hiện tại cơ sở có đủ năng lực nội soi, gây mê hồi sức và phẫu thuật hỗ trợ.