Ngày 26 và 27-11, Sở Y tế Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sàng lọc, chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đánh giá nguy cơ tim mạch toàn diện. Tham gia tập huấn, có gần 80 bác sĩ thuộc các bệnh viện công lập, tư nhân, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các bác sĩ được cập nhật kiến thức chuyên môn về chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu; hướng dẫn đánh giá nguy cơ tim mạch toàn diện từ lý thuyết đến thực hành. Đồng thời củng cố kỹ năng nhận diện, phân tầng nguy cơ, lựa chọn phương pháp điều trị và theo dõi người bệnh phù hợp với tình trạng sức khỏe, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh.

Chuyên gia báo cáo chuyên đề tại hội thảo.

Thông qua tập huấn, đội ngũ bác sĩ trên địa bàn tỉnh có cơ hội cập nhật các kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực khám, phát hiện sớm, quản lý và điều trị các bệnh lý tim mạch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, hạn chế biến chứng và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng. Các bác sĩ tham gia tập huấn được cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục (CME) theo quy định.