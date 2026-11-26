Hội thảo khoa học cập nhật và tư vấn sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp được tổ chức tại Hải Phòng. (ẢNH: SDZ)

Kháng kháng sinh xảy ra khi vi khuẩn và các vi sinh vật khác phát triển khả năng kháng thuốc, khiến các ca nhiễm trùng khó điều trị hơn. Nguyên nhân chính là do sử dụng kháng sinh chưa phù hợp, bao gồm sử dụng kháng sinh trong các bệnh do virus gây ra như cảm lạnh thông thường.

Đây là mối lo ngại đặc biệt tại Việt Nam, nơi nhà thuốc thường là điểm dừng chân đầu tiên khi người dân tiếp cận điều trị. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính có 88 đến 97% nhà thuốc bán thuốc kháng sinh mà không có đơn thuốc của bác sĩ; một nghiên cứu năm 2023 cho thấy 83% trong số 352 nhà thuốc được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bán kháng sinh cho bệnh nhân mà không có đơn thuốc và việc tư vấn sử dụng kháng sinh chưa đầy đủ.

Trước thực trạng đó, Sandoz Việt Nam phối hợp Tổng hội Y học Việt Nam để triển khai Chiến dịch “Nâng cao nhận thức về Đề kháng kháng sinh” nhằm thúc đẩy sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm và chăm sóc y tế bền vững tại Việt Nam. Nếu như hai năm đầu (2024 và 2025) tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua quảng cáo ngoài trời, giáo dục trên nền tảng số, năm 2026, chiến dịch chuyển trọng tâm sang đào tạo chuyên môn thực hành, củng cố vai trò của dược sĩ cộng đồng.

Chương trình sinh hoạt khoa học trực tuyến về Tư vấn sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp và tai mũi họng tại nhà thuốc do Hội Dược Nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (ẢNH: SDZ)

Tháng 4/2026, Sandoz hợp tác với FPT Long Châu và Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường đào tạo tuân thủ điều trị bằng kháng sinh và thúc đẩy sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. Đến nay đã có hơn 2.000 dược sĩ Long Châu đã hoàn thành chương trình đào tạo về kháng kháng sinh tại tám tỉnh, thành phố. Đơn vị này cũng phối hợp Hội Dược Nhà thuốc Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo 1.000 dược sĩ trên toàn quốc thông qua hai chương trình trực tuyến được tổ chức trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Tổng cộng, hơn 3.000 dược sĩ được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn để cung cấp thông tin đáng tin cậy, khuyến khích sử dụng kháng sinh có trách nhiệm và giúp bệnh nhân tuân thủ đúng phác đồ điều trị.

Một khảo sát ý kiến của 3.051 cán bộ y tế tại các địa phương được công bố vào tháng 6 năm 2026 cho thấy, dù mức độ nhận biết về kháng kháng sinh tương đối cao, nhưng chỉ 34,2% cán bộ y tế cho biết thường xuyên tham gia các khóa đào tạo liên quan đến kháng kháng sinh; chỉ có 41,1% số cán bộ được hỏi cảm thấy hoàn toàn tự tin khi tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng kháng sinh. Kết quả này cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa sự nhận thức và ứng dụng thực tế, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu đào tạo chuyên môn có trọng tâm để hỗ trợ việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.