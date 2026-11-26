Ngày 23/11/2026, FDA phê duyệt thuốc giredestrant, mang tên thương mại Wilserdly, do Genentech thuộc tập đoàn Roche phát triển, để điều trị bổ trợ cho người trưởng thành mắc ung thư vú dương tính với thụ thể estrogen (ER+), âm tính với HER2, ở giai đoạn I, II và III, có nguy cơ tái phát từ mức trung bình đến cao.

Đây là thuốc đầu tiên thuộc nhóm SERD đường uống được FDA phê duyệt trong điều trị bổ trợ ung thư vú giai đoạn sớm. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu sau hơn 20 năm xuất hiện một liệu pháp nội tiết mới trong bối cảnh điều trị này.

Ung thư vú ER+ là thể ung thư vú phổ biến nhất nay đã có thêm thuốc điều trị. Ảnh minh họa AI

Ung thư vú ER+ là nhóm bệnh có tế bào ung thư sử dụng tín hiệu từ hormone estrogen để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, điều trị nội tiết nhằm ngăn hormone kích thích tế bào ung thư hoặc can thiệp vào thụ thể estrogen, qua đó hạn chế nguy cơ bệnh tái phát sau phẫu thuật và các phương pháp điều trị ban đầu.

Trong nhiều năm, tamoxifen và các thuốc ức chế aromatase như anastrozole, letrozole và exemestane là những lựa chọn quan trọng trong điều trị bổ trợ. Giredestrant mở ra một hướng tiếp cận khác khi thuộc nhóm thuốc phân hủy thụ thể estrogen chọn lọc (SERD).

Thuốc tác động trực tiếp vào thụ thể estrogen

Khác với một số thuốc nội tiết chủ yếu ngăn estrogen gắn vào thụ thể hoặc làm giảm lượng estrogen trong cơ thể, SERD hướng tới gắn vào thụ thể estrogen và thúc đẩy quá trình phân hủy thụ thể này. Nhờ đó, thuốc làm giảm khả năng tế bào ung thư tiếp nhận tín hiệu tăng trưởng từ estrogen.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc được FDA phê duyệt - Ảnh: SABCS/Genetch/Roche

Giredestrant được phê duyệt dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III lidERA, nghiên cứu trên 4.170 người trưởng thành mắc ung thư vú ER+, HER2-, giai đoạn sớm và có nguy cơ tái phát trung bình đến cao.

Người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: 2.084 người sử dụng giredestrant và 2.086 người sử dụng liệu pháp nội tiết tiêu chuẩn, gồm tamoxifen hoặc các thuốc ức chế aromatase. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài 5 năm hoặc đến khi bệnh tái phát hay xuất hiện độc tính không thể chấp nhận.

Sau 36 tháng, tỷ lệ sống không mắc bệnh xâm lấn đạt 92,4% ở nhóm sử dụng giredestrant, so với 89,6% ở nhóm điều trị tiêu chuẩn. Tỷ số nguy cơ là 0,70, tương ứng mức giảm 30% nguy cơ tái phát xâm lấn hoặc tử vong trong thời gian phân tích.

Đây là mức giảm nguy cơ tương đối, không có nghĩa số người tái phát giảm 30 điểm phần trăm. Chênh lệch tuyệt đối về tỷ lệ sống không mắc bệnh xâm lấn giữa hai nhóm là 2,8 điểm phần trăm sau 36 tháng.

Hiệu quả cần được theo dõi lâu dài

Một điểm quan trọng là dữ liệu sống còn toàn bộ (overall survival) tại thời điểm phân tích vẫn chưa đủ trưởng thành để đưa ra kết luận. Vì vậy, chưa thể khẳng định giredestrant giúp kéo dài tuổi thọ so với các phác đồ nội tiết tiêu chuẩn.

Thuốc Wilserdly là thuốc nội tiết đường uống thuộc nhóm SERD, được FDA phê duyệt để điều trị bổ trợ ung thư vú ER+, HER2- giai đoạn sớm ở nhóm có nguy cơ tái phát trung bình đến cao. Ảnh: Genentech/Roche

FDA khuyến nghị liều 30 mg mỗi ngày, uống một lần, có thể dùng cùng hoặc không cùng thức ăn. Thời gian điều trị tối đa theo chỉ định là 5 năm hoặc đến khi bệnh tái phát hay xuất hiện độc tính không thể chấp nhận.

Các tác dụng phụ thường gặp trong nghiên cứu bao gồm đau cơ xương, bốc hỏa, mệt mỏi, đau đầu và một số thay đổi chỉ số xét nghiệm máu, gan, mỡ máu và điện giải. Thông tin kê đơn cũng cảnh báo nguy cơ nhịp tim chậm và độc tính đối với phôi thai.

Việc phê duyệt không đồng nghĩa giredestrant phù hợp với tất cả bệnh nhân ung thư vú. Chỉ định hiện tại giới hạn ở người trưởng thành mắc ung thư vú ER+, HER2- giai đoạn I-III có nguy cơ tái phát trung bình đến cao. Việc lựa chọn thuốc cần căn cứ đặc điểm khối u, tình trạng sức khỏe, nguy cơ tái phát và khả năng dung nạp điều trị.

Đối với bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u ban đầu mà còn giảm nguy cơ bệnh quay trở lại trong nhiều năm sau đó. Giredestrant có thể bổ sung một lựa chọn mới trong chiến lược này, nhưng cần thêm dữ liệu theo dõi dài hạn để xác định rõ lợi ích sống còn và nhóm bệnh nhân hưởng lợi nhiều nhất.

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